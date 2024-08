Pompös, pompöser, WM 2034! Saudi Arabien stellt 15 extravagante Stadien vor

Im Zuge der offiziellen Bewerbung für die WM 2034 hat Saudi Arabien 15 Stadien vorgestellt, in denen um den Weltmeisterpokal gespielt werden soll. Und wie nicht anders zu erwarten war: es wird pompös.

Zwar hat Saudi-Arabien den Zuschlag für die WM 2034 noch nicht offiziell erhalten, da sich aber mit Australien der einzige Konkurrent zurückgezogen hat, ist klar: Die nächste Wüsten-WM kommt.

Im Zuge der offiziellen Bewerbung haben die Saudis nun 15 Stadien vorgestellt, in denen um den Weltmeisterpokal gespielt werden soll. Vier Städte sind als Ausrichtungsort vorgesehen: Riad, Dschidda, sowie Khobar und Abha. Ein Stadion ist zudem im umstritten Neom-Unterprojekt «The Line» eingeplant.

Insgesamt sind für die WM elf Neubauten geplant, dazu kommen vier bestehende Stadien, die renoviert und zum Teil ausgebaut werden.

Die Standorte der 15 Stadien an der WM 2034 in Saudi Arabien. bild: Fifa

King Salman International Stadion

Das grösste Stadion wird in der saudischen Hauptstadt Riad stehen. Bild: screenshot youtube

Das King Salman International Stadion in Riad wird mit einem Fassungsvermögen von rund 93'000 Zuschauern das grösste Stadion der WM sein und als Austragungsort des Eröffnungs- sowie des Finalspiels fungieren. Nach der WM soll der Komplex zum Nationalstadion Saudi Arabiens umgenutzt werden, aber auch für grosse Konzerte und andere Sportevents soll es Platz bieten. Baubeginn wird 2025 sein, die Fertigstellung ist für 2029 geplant.

King Fahad Sports City Stadion

Wird für die WM renoviert und ausgebaut: Das King Fahad Sports City Stadion in Riad. Bild: screenshot youtube

Das King Fahad Sports City Stadion wird das zweitgrösste Stadion der WM sein. Der bereits existierende Komplex steht in Riad und hat momentan ein Fassungsvermögen von 58'000 Zuschauern – für die WM sind dann etwas mehr als 70'000 Sitzplätze geplant. Nach der WM wird es zu einem Mehrzweck- und Unterhaltungszentrum umgebaut. Die Renovationen am Stadion werden im 2024 starten und sollen bis 2026 dauern.

Prince Mohammed bin Salman Stadion

Das Prince Mohammed bin Salman Stadion in der Nähe von Riad. Bild: Screenshot youtube

Das Prince Mohammed bin Salman Stadion wird Teil eines neugebauten Unterhaltungsviertel 35 Kilometer südwestlich von Riad sein. Das Stadion wird ein Fassungsvermögen von rund 47'000 Zuschauern haben und soll 2029 fertig gebaut werden. Nach der WM soll es als Heimatstätte von verschiedenen Fussballklubs dienen, aber auch als Konzertstadion und für anderen Events genutzt werden.

New Murabba Stadion

Das Design des New Murabba Stadion ist vom einheimischen Akazienbaum inspiriert. Bild: screenshot youtube

Das New Murabba Stadium in Riad soll an einen Akazienbaum erinnern und Platz für rund 46'000 Zuschauern bieten. Baustart ist 2027, geplant ist, dass das Stadion im Jahr 2032 steht. Nach der WM soll es als Mehrzweck-Arena dienen.

Roshn Stadion

Der Baubeginn für das Roshn Stadion soll 2028 erfolgen. Bild: Screenshot Youtube

Das Roshn Stadion in Südwesten von Riad wird voraussichtlich im Jahr 2032 eingeweiht, der Baubeginn ist für 2028 geplant. Das Stadion wird rund 46'000 Zuschauern Platz bieten. Nach der WM soll es als sogenanntes «Community Center» genutzt werden mit Grünflächen, öffentlichen Plätzen und mehr. Auch für Events wie Konzerte und andere sportliche Turniere soll das Stadion genutzt werden.

Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadion

Das Stadion wird aus lokal produzierten Materialen bestehen. Bild: screenshot youtube

Das Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadion wird zu einer neuen Mehrzweck-Sportanlage in Riad umgebaut und wird gänzlich aus lokal produzierten Materialen bestehen. Es wird ein Fassungsvermögen von mehr als 46'500 Zuschauern haben und voraussichtlich 2027 fertig umgebaut sein. Nach der WM wird es als Heimstätte eines Fussballklubs dienen.

South Riad Stadion

Das South Riad Stadion wird im Südwesten der Stadt liegen. Bild: screenshot youtube

Das South Riad Stadion wird ein neuer Sport-Komplex mit einem Fassungsvermögen von rund 47'000 Plätzen werden. Ein Highlight des Stadions wird das durchsichtige Dach sein. Der Baustart ist auf 2029 datiert, stehen soll es im 2032. Nach der WM soll es als Heimstätte eines Fussballklubs dienen.

King Saud University Stadion

Wird auf 46'000 Plätze ausgebaut: Das Kind Saud Stadion in Riad. Bild: Screenshot youtube

Das King Saud Stadion in Riad ist eine der wenigen Arenen, die bereits steht. Das Stadion war unter anderem Gastgeber des umstrittenen Spanischen Super Cups. Es wird für die WM von momentan 27'000 auf rund 46'000 Plätze erweitert. Nach der WM wird die Kapazität wieder auf 33'000 Plätze rückgebaut und wird als Heimstätte der Mannschaften der King Saud Universität sowie als Stadion für den saudischen Frauenfussball dienen.

King Abdullah Sports City Stadion

Das King Abdullah Sports City Stadion ist das zweitgrösste Stadion in Saudi Arabien. Bild: Screenshot youtube

Das bereits bestehende King Abdullah Sports City Stadion in Dschidda ist mit einer Kapazität von rund 58'000 Plätzen das zweitgrösste Stadion des Landes. Es ist die Heimstätte der beiden Fussballklubs Al Ittihad und Al Ahli und auch unter dem Namen «Glänzendes Juwel» bekannt. Nach der WM wird es zur Heimat des Nationalteams von Saudi Arabien.

Qiddiya Coast Stadion

Das Qiddiya Coast Stadion an der Küste des Roten Meeres. Bild: Screenshot youtube

Das Qiddiya Coast Stadion wird im nördlichen Teil in Dschidda gebaut, nahe an der Küste des Roten Meeres. Es wird Platz haben für rund 46'000 Zuschauer und soll 2032 fertigstellt werden. Nach der WM soll es als Mehrzweck-Arena weiter genutzt werden.

Dschidda Central Development Stadion

Das Dschidda Central Development Stadion wird eine Kapazität von rund 46'000 Plätzen haben. Bild: Screenshot youtube

Im Südwesten von Dschidda wird das neue Dschidda Central Development Stadion gebaut. Es soll 2027 fertigstellt werden und ein Fassungsvermögen von gut 46'000 Plätzen haben. Nach der WM wird es als Heimstätte von zwei Fussballklubs dienen.

King Abdullah Economic City Stadion

Das Design und die Ästhetik sind von den lokalen Korallenriffen im Roten Meer inspiriert. Bild: Screenshot youtube

Das King Abdullah Economic City Stadion wird ein neues Stadion mit etwas weniger als 46'000 Plätzen werden. Das Design und die Ästhetik des Stadions sind von den lokalen Korallenriffen im Roten Meer inspiriert und liegt im Norden von Dschidda. Nach der WM soll es als Mehrzweck-Halle für verschiedene Events genutzt werden.

Aramco Stadion

An der Küste des Persischen Golfs: Das Aramco Stadion in Khobar. Bild: Screenshot youtube

Das Aramco Stadion ist das einzige Stadion in der saudischen Stadt Khobar am Persischen Golf. Das Stadion soll 2026 fertig sein und wird auch als Austragungsort des Asian Cup im Jahr 2027 fungieren. Rund 46'000 Fans werden in die neue Arena passen, nach der WM wird es Heimat eines Fussballklubs werden.

King Khalid University Stadion

Das King Khalid University Stadion in Abha ist bereits in Betrieb. Bild: screenshot youtube

Das King Khalid University Stadion in Abha ist bereits in Betrieb und Heimat zahlreicher Universität-Sportklubs. Für die WM wird die Kapazität des Stadions auf 45'000 Zuschauer erweitert. Die Arena befindet sich in Südosten der Stadt und wird nach der WM die Heimat eines Fussballklub sein, auch verschiedene Universitäts-Teams aus unterschiedlichen Sportarten werden das Stadion weiterhin nutzen können.

Neom Stadion

Das «einzigartigste Stadion der Welt», das Neom Stadion. Bild: Screenshot youtube

Das wohl extravaganteste Stadion, das jemals geplant wurde: das Neom Stadion, das Teil des umstrittenen Stadtprojekts «The Line» ist. Wie auch «The Line» soll das Neom Stadion komplett mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Saudi Arabien spricht vom «einzigartigsten Stadion der Welt». Es soll ein Fassungsvermögen von rund 46'000 Zuschauern haben und 2032 fertiggestellt werden. Nach der WM wird es als Heimatstätte mehrerer Fussballklubs von Männer sowie Frauen fungieren.

