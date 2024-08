Chadrac Akolo bejubelt das frühe 1:0 für den FCSG Bild: keystone

St.Gallen verschafft sich zuhause eine perfekte Ausgangslage

Der FC St. Gallen ist auf gutem Weg in die Playoffs der Conference League. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen die Polen von Slask Wroclaw können die Ostschweizer zuversichtlich ins Auswärtsspiel nächste Woche gehen.

Auf den St. Galler Sturm war auch am Mittwochabend im mit über 15'000 Zuschauern gefüllten Kybunpark Verlass. Chadrac Akolo traf nach weniger als fünf Minuten und einer perfekten Kombination über zahlreiche Stationen zum 1:0. Sturmpartner Willem Geubbels erhöhte kurz vor der Pause nach einem Fehlpass der Polen und dem raschen Pass in die Tiefe von Akolo auf 2:0.

Akolo trifft nach wenigen Minuten zum 1:0. Video: SRF

Die beiden Angreifer stehen nach sechs Saisonspielen mit Traumwerten da: Akolo hat vier Tore und zwei Assists, Geubbels drei Treffer und zwei Assists.

Der Sieg der St. Galler war verdient, auch wenn die Polen einem Tor mehrmals nahekamen. Die Latte und wiederholt der starke Goalie Lawrence Ati Zigi verhinderten den Treffer der Polen. Die St. Galler können die doch recht zahlreichen Torchancen der Gäste als Warnhinweis nehmen vor dem Rückspiel am Donnerstag in einer Woche in Wroclaw. Das 2:0 ist eine gute Vorarbeit, aber keine Vorentscheidung für die Mannschaft von Trainer Enrico Maassen, die zwischen den beiden Duellen gegen Slask am Sonntag in der Super League die Grasshoppers empfängt.

St. Gallen - Wroclaw 2:0 (2:0)

15'090 Zuschauer. - SR Petrik (CZE).

Tore: 5. Akolo 1:0. 41. Geubbels 2:0.

St. Gallen: Ati Zigi; Schmidt, Ambrosius, Vallci, Okoroji; Stevanovic; Görtler (63. Quintillà), Toma (81. Milosevic), Witzig (64. Csoboth); Geubbels (74. Mambimbi), Akolo (74. Cissé). (abu/sda)