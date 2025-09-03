sonnig24°
Nati-Star Breel Embolo wegen Drohung verurteilt

Breel Embolo erscheint vor dem Appellationsgericht in Basel, am Mittwoch, 3. September 2025. Breel Embolo hat gegen das Urteil des Strafgerichts vom 22. Juni 2023 gegen ihn Berufung eingerreicht. (KEY ...
Breel Embolo erschien am Mittwoch vor dem Appellationsgericht in Basel.Bild: keystone

Nati-Star Breel Embolo in zweiter Instanz wegen Drohung verurteilt

03.09.2025, 16:0703.09.2025, 16:31
Mehr «Sport»

Nationalspieler Breel Embolo ist wegen mehrfacher Drohung bei einem Streit im Ausgang zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Das Basler Appellationsgericht hat am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz bestätigt.

Somit ist das Gericht nicht auf die Berufung des Fussballers eingetreten und hält an einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren für Embolo fest.

«Ich habe niemanden bedroht»: Breel Embolo entschuldigt sich für Beleidigungen in Basel

Es geht um eine Auseinandersetzung im Mai 2018 in Basel. Der Gerichtspräsident stützte sich in einer Urteilsbegründung auf Zeugenaussagen, die Embolo als Aggressor bei diesem Streit auf der Strasse schilderten. Er sah dabei eine «schwerere Drohung» als erstellt an.

Das Gericht folgt auch beim Kollegen des Profisportlers der Vorinstanz. Embolos Kumpel, der ebenfalls Berufung angemeldet hatte, erhält unter anderem wegen einfacher Körperverletzung eine bedingte Freiheitsstrafe von 8 Monaten. Das sind zwei Monate weniger als beim Urteil der Vorinstanz. Er wird beschuldigt, bei diesem Streit einem Mann mit einem Faustschlag das Nasenbein gebrochen zu haben. (nih/sda)

Interview
«Von Guardiola so was zu hören, war nicht schön»: Abwehrboss Akanji über den Inter-Wechsel
Mehr Sport:
