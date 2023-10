Chelsea verliert schon wieder – Arsenal zeigt sich gnadenlos

Newcastle und Fabian Schär gaben auswärts bei Wolverhampton einen Sieg in der zweiten Halbzeit noch aus der Hand. Nach zweimaliger Führung seitens der «Magpies», erzielte Hwang Hee-Chan in der 71. Minute das Tor zum 2:2-Schlussstand.

Der FC Chelsea kommt weiterhin nicht vom Fleck. Die Blues mussten sich zuhause auch dem FC Brentford geschlagen geben. Sie verloren mit 0:2. Damit hat Chelsea nach zehn Spielen weiterhin erst drei Siege auf dem Konto und droht in der Tabelle wieder abzurutschen.

Brentford jubelt, Chelsea guckt in die Röhre.

Brentford jubelt, Chelsea guckt in die Röhre. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Es ist wieder Rugby-Time – alles, was du zur WM in Frankreich wissen willst

15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben. Welches wohl am meisten hat?

24 WTF-Bilder, die du so nur im Internet findest

Bitte keine Sprachnachricht! Warum sie in der Schweiz wenig beliebt sind

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

4 Behauptungen zum Goalie-Karussell in der National League

Apple entwickelt ChatGPT-Alternative für iPhone und Co. – das musst du wissen

8 Tore und 3 Platzverweise bei Bayern-Sieg – Union und Fischer verlieren schon wieder

Bayern München setzt sich nach einem verrückten Spiel mindestens bis am Sonntag an die Spitze der Bundesliga. Bei der Rückkehr von Manuel Neuer gewinnt der Meister dank acht Toren in der zweiten Halbzeit mit 8:0.