Aarau gewinnt Hit in Schaffhausen – Winterthur klettert auf Barrageplatz

Vor der letzten Runde der Challenge League winkt dem FC Aarau der Aufstieg. Die Rüebliländer haben es nach dem Auswärtssieg beim entthronten Leader Schaffhausen in den eigenen Händen.

Schmeichelhafter Auswärtssieg

Der FC Aarau, seit der Saison 2015/16 in der Challenge League tätig, steht ein weiteres Mal sehr nah am Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller gewann den Spitzenkampf beim punktgleichen FC Schaffhausen dank einem Tor von Randy Schneider nach einer halben Stunde 1:0. «Ich habe kein Mitleid, ich spiele für Aarau», betonte der 20-jährige Schneider, der in Schaffhausen aufwuchs. «Wir werden uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen», kündigte der talentierte Regisseur bei «Blue» an.

Für Schaffhausen war die Niederlage unglücklich. So trafen Goalgetter Joaquin Ardaiz in der ersten und Francisco Rodriguez in der zweiten Halbzeit je einmal Pfosten und Latte. «Es war kein schöner Match. Aber wir haben einen enormen Aufwand betrieben und uns das nötige Glück erarbeitet», sagte Aarau-Trainer Stephan Keller.

Die bösen Erinnerungen an 2019

Aarau liegt nun drei Punkte vor Schaffhausen und dem FC Winterthur, der sein Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax 3:1 gewann. Die Aarauer spielen in der letzten Runde vor dem eigenen Publikum gegen Vaduz. Ein Unentschieden reicht ihnen für den Aufstieg.

Man erinnert sich allerdings an den Schluss der Saison 2018/19. Aarau, damals noch von Trainer Patrick Rahmen geführt, gewann das Barrage-Hinspiel in Neuenburg gegen Xamax 4:0. Am Aufstieg zweifelte niemand mehr. Aber Aarau verlor daheim ebenfalls 0:4 und scheiterte am Ende im Penaltyschiessen.

Winterthur weiter im Rennen

Wenn es um den 2. Platz und die Teilnahme an der Barrage geht, scheinen die Winterthurer die Vorteile auf ihrer Seite zu haben. Ihre Tordifferenz ist um drei Tore besser als die der Schaffhauser.

Zudem tritt Winterthur in der 36. Runde bei Absteiger Kriens an. Schaffhausen bekommt es auswärts mit dem siebtplatzierten Stade Lausanne-Ouchy zu tun.

Die Telegramme

Schaffhausen - Aarau 0:1 (0:1)

8057 Zuschauer (ausverkauft). - SR Schärer. - Tor: 30. Schneider. - Bemerkungen: 36. Pfostenschuss Ardaiz (Schaffhausen). 64. Lattenschuss Rodriguez (Schaffhausen).

Winterthur - Neuchâtel Xamax 3:1 (2:1)

9000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kanagasingam. - Tore: 3. Buess (Foulpenalty) 1:0. 17. Surdez 1:1. 24. Lekaj 2:1. 79. Tushi 3:1. - Bemerkungen: 53. Gelb-rote Karte gegen Ouattara (Neuchâtel Xamax (Foul).

Vaduz - Stade Lausanne-Ouchy 2:2 (2:2)

SR Von Mandach. - Tore: 10. Djokic 1:0. 20. Pos 1:1. 34. Labeau 1:2. 44. Obexer 2:2. - Bemerkungen: 50. Lattenschuss Routis (Stade Lausanne-Ouchy).

Wil - Thun 1:2 (0:1)

810 Zuschauer. - SR Drmic. - Tore: 3. Gerndt 0:1. 69. Muntwiler 1:1. 85. Kyeremateng 1:2.

Yverdon - Kriens 3:2 (2:1)

580 Zuschauer. - SR Schärli. - Tore: 7. Eberhard 1:0. 36. Marleku 1:1. 37. Eleouet 2:1. 63. Fargues 3:1. 81. Yesilcayir 3:2. - Bemerkungen: 68. Gelb-rote Karte gegen Mistrafovic (Kriens).

Die Tabelle

