YB überfordert beim Kantersieg in Freienbach Gegner und Anzeigetafel

Proteste gegen «Marsch fürs Leben» in Zürich eskalieren – zwei verletzte Polizisten

In der Stadt Zürich versammelten sich am Samstagnachmittag christlich-konservative Abtreibungsgegner. Es gab Gegendemonstrationen und Störmanöver.

Das Wichtigste in Kürze: Christliche Abtreibungsgegner haben sich am Samstag in Zürich-West versammelt. Abtreibungsbefürworter nahmen an Gegendemonstrationen teil, es kam zu Störaktionen und Ausschreitungen. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Gummischrot.

Zwei Polizisten wurden durch Wurfgegenstände verletzt, aber nicht gravierend. Ein Polizeifahrzeug wurde massiv beschädigt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Sie kontrollierte 175 Personen. Ein 30-jähriger Mann wurde wegen …