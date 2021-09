Sport

Fussball

Verschossen – Seferovic führt traurige Schweizer Penalty-Bilanz weiter



Bild: keystone

Schon wieder verschossen … Seferovic führt traurige Schweizer Penalty-Bilanz weiter

Die Schweizer Nationalmannschaft tut sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland schwer. In Belfast erwischten die Einheimischen den besseren Start, erst in den Minuten vor der Halbzeitpause konnte die Schweiz sich ein wenig in der Platzhälfte der Gastgeber festsetzen.

Dass es zur Pause 0:0 steht, müsste dennoch nicht sein. Denn nach rund einer halben Stunde schenkten die Nordiren nach einem Foul an Ruben Vargas der Schweiz durch eine naive Abwehraktion einen Penalty. Haris Seferovic übernahm die Verantwortung – und scheiterte mit seinem schwachen Versuch:

Video: SRF

Von Penaltyschiessen abgesehen war es nun der vierte Elfmeter in Folge, den die Schweizer Nati verschoss. Die letzten drei Gelegenheiten vergab jeweils Ricardo Rodriguez, einst ein sehr sicherer Penaltyschütze. (ram)

