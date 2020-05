Sport

Fussball

BVB-Bayern: Alphonso Davies begeistert Müller, Lukaku und Lineker



Bild: EPA

Miep, Miep – wie Bayerns «Roadrunner» Alphonso Davies die Fussball-Welt verzückt

Nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund ist Bayern München so gut wie Deutscher Meister. 7 Punkten liegt das Team von Hansi Flick nun vor den ersten Verfolgern – bei noch 6 ausstehenden Spielen.

Besonders beeindruckend war die Leistung des 19-jährigen Kanadiers Alphonso Davies. Der Aussenverteidiger, dessen Rolle wir bereits im Vorfeld der Partie analysierten, zeigte eine starke Leistung und glänzte vor allem mit seinem Tempo. Nach rund einer halben Stunde verhinderte er mit einem Wahnsinns-Sprint ein mögliches Tor von Erling Haaland.

Davies, der im Januar 2019 für den Schnäppchen-Preis von 10 Millionen Euro von Vancouver nach München gewechselt war, beeindruckte auch «Raumdeuter» Thomas Müller. Der zog in einem Interview auf Englisch bezüglich der Geschwindigkeit seines Teamkollegen den Vergleich zur Zeichentrickfigur Road Runner: «He gots the opponent when he thinks ‹oh, I have time, I have time› and then Miep, Miep, Miep, Miep, the Roadrunner, the FC Bayern Roadrunner, comes ahead and steal the ball.»

Dass Davies, der Lionel Messi als sein grosses Vorbild bezeichnet, auch offensive Qualitäten mitbringt, zeigte er in einer Aktion, als er gleich vier Dortmunder stehen liess, ehe er von Mats Hummels aus dem Weg geräumt wurde.

Profis wie Inters Romelu Lukaku oder West Hams Declan Rice zeigten sich ebenso begeistert ab der Schnelligkeit des Bayern-Linksverteidigers wie Englands Fussball-Experte Gary Lineker, der auch die Intelligenz von Davies lobte.

Alphonso davies is fast as f*** — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 26, 2020

Wish I had Alphonso Davies pace🤣⚡️ — Declan Rice (@_DeclanRice) May 26, 2020

What a fabulous talent @AlphonsoDavies is. So rapid and intelligent whether going forward or backwards. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 26, 2020

(zap)

