Nächster Rückschlag für Manchester City – Erling Haaland fällt länger aus

Dämpfer für ManCity: Stürmerstar Erling Haaland fällt vorerst verletzt aus. Nach seiner Verletzung im FA-Cup-Spiel kam Montagabend ein Update zum Gesundheitszustand des Norwegers.

Manchester City muss im Saison-Endspurt vorerst ohne seinen Top-Stürmer auskommen: Erling Haaland fällt verletzt aus. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, hat sich der Norweger im FA-Cup-Viertelfinale gegen den AFC Bournemouth (2:1) eine bislang nicht näher benannte Verletzung am linken Knöchel zugezogen.

Haaland war nach 60 Minuten angeschlagen ausgewechselt worden. Beim Verlassen des Stadions trug er einen Spezialschuh und stützte sich auf Krücken.

Erste Untersuchungen seien laut Verein bereits erfolgt, weitere Tests bei Spezialisten sollen nun Klarheit über das genaue Ausmass geben. Die medizinische Abteilung von ManCity gehe jedoch davon aus, dass «Erling rechtzeitig wieder fit wird, um eine Rolle während der restlichen Saison einschliesslich der Klub-WM spielen zu können.»

In der Partie in Bournemouth hatte der 24-Jährige zunächst einen Handelfmeter vergeben (14.), dann aber den Ausgleichstreffer erzielt (49.). Kurz danach musste er verletzungsbedingt vom Feld. Omar Marmoush, der von Trainer Pep Guardiola für Haaland eingewechselt wurde, erzielte nur zwei Minuten später das entscheidende Tor (63.).

Die Verletzung kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Manchester City. Der amtierende Meister kämpft in der Liga um die Qualifikation für die Champions League. Aktuell steht das Team nur auf dem fünften Tabellenplatz – mit jeweils einem Punkt Vorsprung auf Newcastle United und Brighton & Hove Albion. In der laufenden Champions-League-Saison war ManCity bereits in der Play-off-Runde an Real Madrid gescheitert.

