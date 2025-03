Durfte sich nach dem Spiel feiern lassen: Inter-Goalie Yann Sommer. Bild: www.imago-images.de

«Das Tor ist fast zugepanzert»: Lobeshymnen für Yann Sommer nach Wunderparaden

Yann Sommer steht mit Inter Mailand weiterhin an der Spitze der Serie A – nach dem 2:1-Sieg gegen Udinese wird er in Italien für seine Glanzreaktionen gefeiert.

Da war er wieder einmal, dieser Yann Sommer, den die Fans der Schweizer Nationalmannschaft nur zu gut kennen. Der 36-jährige Goalie, der das Nati-Tor bis zur EM im letzten Sommer 94 Mal hütete, reagierte in der Nachspielzeit des Spiels zwischen seinem Inter Mailand und Udinese bei einem Schuss aus nicht einmal fünf Metern hervorragend und hielt so den 2:1-Sieg fest. «Punktefänger Sommer», titelte die «Gazzetta dello Sport» und lobte den Schweizer für «zwei Wunder».

Eines war eben diese Glanzreaktion gegen Oumar Solet, das andere war die Parade nach dem Kopfball von Lorenzo Lucca in der 74. Minute. Schon da verhinderte Yann Sommer den Ausgleich, nachdem der Stürmer im Strafraum völlig allein gelassen worden war. So wurde der Schlussmann der Nerazzurri zum Matchwinner – und wurde von den italienischen Medien mit Lobeshymnen überhäuft.

Die beiden Paraden von Yann Sommer ab 4:15. Video: YouTube/DAZN Fußball

«Das Tor ist nicht zugepanzert, aber fast», schrieb die «Gazzetta dello Sport» weiter. Sommer habe sich als Superman verkleidet – und zwar nicht zum ersten Mal. «Er zog seinen Umhang an, flog, und machte das Tor zum 2:2 zunichte», beschrieb das Blatt die Parade gegen Luccas Kopfball. Noch sensationeller sei dann seine Reaktion gegen Solet gewesen. Der französische Verteidiger war übrigens der einzige Spieler, der Sommer am Sonntagabend bezwingen konnte. Bei Solets sensationellem Distanzschuss hatte Sommer kaum eine Abwehrchance – am Ende behielt er im Duell mit dem 25-Jährigen aber die Oberhand.

Auch der «Corriere dello Sport» erkor Sommer aufgrund seiner «Wunder-Antworten» auf die beiden Grosschancen zum Retter des Teams von Trainer Simone Inzaghi, der in der Schlussphase noch die Rote Karte sah. Bei «La Repubblica» hiess es schlicht: «Sommer hält den Sieg mit zwei fantastischen Paraden fest.»

Der 36-Jährige spielt seine Leistung hingegen fast etwas herunter. «Es ist mein Job», sagte Sommer. Diesen Job übte er beim 2:1-Sieg gegen Udinese aber überragend aus. Weil auch die SSC Napoli am Sonntagabend einen Sieg (2:1 gegen Milan) feierte, beträgt der Vorsprung von Leader Inter auf den ersten Verfolger weiterhin drei Punkte. Dennoch hat Sommer mit Inter gute Chancen auf den zweiten Titel in Serie. Mit bereits zwölf Spielen zu Null und erst 28 Gegentoren – nach Napoli (24) stellt Inter die beste Defensive – hätte Sommer erneut einen grossen Anteil daran. Zumal er aufgrund einer Verletzung bei drei der 28 Gegentreffer nicht im Tor stand.

Auch im Cup und der Champions League ist Inter noch dabei. Als Nächstes geht es in der Coppa Italia im Halbfinal gegen den Stadtrivalen AC Milan, im Viertelfinal der Königsklasse trifft Sommer mit Inter auf Ex-Klub Bayern. Drei Titel sind für Inter Mailand, wo der Schweizer Goalie seit seinem Wechsel im Sommer 2023 eine sehr erfolgreiche Zeit erlebt, also noch möglich. (nih)