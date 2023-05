Heute Abend um 21.00 Uhr steht der Europa-League-Final an. Der Sevilla FC trifft auf die AS Roma von Mourinho. Und das Beste? Die Partie wird in der Schweiz im Free-TV zu sehen sein – und zwar hier:

Medwedew scheitert an Qualifikant + Stricker in 1. Runde chancenlos + In-Albon out

Die erstmalige Teilnahme in einem Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers endet für Dominic Stricker mit einer Enttäuschung. Die Weltnummer 2 scheitert überraschend an brasilianischem Qualifikanten und eine Basler Junioren-Siegerin bricht gegen US-Star Gauff ein. Das Wichtigste vom 3. Wettkampftag.

Dominic Stricker bezahlte im Stade Roland-Garros Lehrgeld. Der 20-jährige Berner aus Grosshöchstetten hatte sich durchaus Hoffnungen gemacht, seit ihm die ATP am Freitagabend bestätigt hatte, dass er als Lucky Loser mit von der Partie ist. Zuletzt arbeitete sich Stricker mit Turniersiegen auf der Challenger-Tour in Rovereto und Prag im Ranking wieder etwas nach vorne. In Tschechien besiegte Stricker mit Filip Krajinovic einen gestandenen Top-100-Akteur. Tommy Paul hingegen verlor auf Sand in Houston gegen Yannick Hanfmann, in Madrid gegen Roman Safiullin, in Rom gegen Cristian Garin und in Lyon gegen Brandon Nakashima gegen die Nummern 134, 112, 79 und 52 der Welt.