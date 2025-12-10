freundlich
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: So teuer wird die Reise für die Fans der Schweizer Nati

Fans Schweiz, England - Schweiz, Fussball, UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024, Viertelfinale, 06.07.2024 D
Bei der EM 2024 in Deutschland waren Zehntausende Schweizer Fans dabei – ob es in Nordamerika ebenfalls ein rotes Fahnenmeer geben wird?Bild: www.imago-images.de

Hotelpreise schiessen durch die Decke – so viel müssen Nati-Fans an der WM bezahlen

10.12.2025, 10:3310.12.2025, 10:33

Nun, da die Gruppenauslosung für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bekannt ist, können die Fans ihre Reisen planen. Die Schweiz trifft am 13. Juni in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf einen europäischen Playoff-Gewinner – womöglich Italien – und am 24. Juni in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada. Wer bei den Nati-Spielen dabei sein will, muss aber tief in die Tasche greifen.

Nicht nur wegen der Tickets, von denen eine kleine Anzahl für 60 US-Dollar verkauft werden sollen, die aufgrund der dynamischen Preise aber deutlich teurer werden könnten. Auch Direktflüge an die Westküste und zurück sind kaum für insgesamt unter 1500 Schweizer Franken erhältlich. Den grössten Unterschied zu einer USA-Reise ausserhalb der WM-Zeit machen aber die Hotelpreise aus.

So steigen diese an den Spielorten im Vergleich zu wenigen Wochen vor der Weltmeisterschaft exponentiell. In Mexiko-Stadt gibt es beispielsweise ein Hotel nahe dem Aztekenstadion, dessen Preis rund um das Eröffnungsspiel pro Nacht fast 25 Mal so teuer ist wie Ende Mai, wie «The Athletic» herausgefunden hat. Das US-Magazin hat die günstigsten Preise bei jeweils sechs Hotels rund um die Stadien während dem ersten WM-Spiel, das dort stattfindet, mit den Preisen drei Wochen davor verglichen. Den höchsten Preisaufschlag hat es beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika festgestellt. Dieser beträgt im Schnitt 961 Prozent.

Trinkpause für Spieler, Werbung für uns? FIFA führt an WM zwei Spiel-Unterbrechungen ein

Auch in anderen Städten haben sich die Preise vervielfacht. So zum Beispiel in San Francisco – oder besser gesagt: Santa Clara –, wo die Schweiz ihr erstes Spiel gegen Katar austrägt. Das Stadion des NFL-Teams 49ers ist fast 70 Kilometer von San Franciscos Innenstadt entfernt. Es könnte sich also lohnen, ein Hotel in Stadionnähe zu nehmen, zumal das Spiel Ortszeit um 12 Uhr stattfindet. Dies wird aber ein teurer Spass, kosten die günstigsten Zimmer rund um das Spiel gemäss «The Athletic» doch rund 1000 Dollar, also aktuell gut 800 Franken, pro Nacht. Dies ist ein Anstieg von 342 Prozent im Vergleich zu Ende Mai.

In der Weltstadt Los Angeles und in Vancouver, wo das Stadion ziemlich zentral gelegen ist, ist der Anstieg etwas geringer. So gibt es in der Nähe des Stadions in Inglewood (Los Angeles) Hotels für rund hundert Franken die Nacht. Dies ist etwa doppelt so teuer wie wenige Wochen zuvor. In Vancouver kostet die Nacht in den meisten Hotels zwar (weit) über 1000 Franken, doch ist dies im Stadtzentrum kein immenser Unterschied zu der Zeit ausserhalb des Turniers. Auch in der kanadischen Grossstadt verdoppeln sich die Preise während der WM und rund um das Spiel des Gastgebers gegen die Nati in etwa.

Klar ist: Nach der Europameisterschaft im letzten Jahr in Deutschland, wo Zehntausende Schweizer Fans an die Spiele der Nati reisten, wird das Reisebudget für WM-Touristen im nächsten Jahr deutlich stärker belastet. Am morgigen 11. Dezember gehen die nächsten Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA in den Verkauf. (nih)

In San Francisco sind sie nicht happy darüber, dass die Schweiz an der WM dort spielt
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir wollen wissen, wer Chlorhuhn kaufen würde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lessnair
10.12.2025 11:00registriert Juli 2019
Wenn man gar nicht erst hinfliegt, spart man die Reisekosten plus Hotel.

Folgt mir, für mehr Anti-Fifa Protipps

#BoycottFifa
442
Melden
Zum Kommentar
16
Hotelpreise schiessen durch die Decke – so viel müssen Nati-Fans an der WM bezahlen
Nun, da die Gruppenauslosung für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bekannt ist, können die Fans ihre Reisen planen. Die Schweiz trifft am 13. Juni in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf einen europäischen Playoff-Gewinner – womöglich Italien – und am 24. Juni in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada. Wer bei den Nati-Spielen dabei sein will, muss aber tief in die Tasche greifen.
Zur Story