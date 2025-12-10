Bei der EM 2024 in Deutschland waren Zehntausende Schweizer Fans dabei – ob es in Nordamerika ebenfalls ein rotes Fahnenmeer geben wird? Bild: www.imago-images.de

Hotelpreise schiessen durch die Decke – so viel müssen Nati-Fans an der WM bezahlen

Nun, da die Gruppenauslosung für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bekannt ist, können die Fans ihre Reisen planen. Die Schweiz trifft am 13. Juni in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf einen europäischen Playoff-Gewinner – womöglich Italien – und am 24. Juni in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada. Wer bei den Nati-Spielen dabei sein will, muss aber tief in die Tasche greifen.

Nicht nur wegen der Tickets, von denen eine kleine Anzahl für 60 US-Dollar verkauft werden sollen, die aufgrund der dynamischen Preise aber deutlich teurer werden könnten. Auch Direktflüge an die Westküste und zurück sind kaum für insgesamt unter 1500 Schweizer Franken erhältlich. Den grössten Unterschied zu einer USA-Reise ausserhalb der WM-Zeit machen aber die Hotelpreise aus.

So steigen diese an den Spielorten im Vergleich zu wenigen Wochen vor der Weltmeisterschaft exponentiell. In Mexiko-Stadt gibt es beispielsweise ein Hotel nahe dem Aztekenstadion, dessen Preis rund um das Eröffnungsspiel pro Nacht fast 25 Mal so teuer ist wie Ende Mai, wie «The Athletic» herausgefunden hat. Das US-Magazin hat die günstigsten Preise bei jeweils sechs Hotels rund um die Stadien während dem ersten WM-Spiel, das dort stattfindet, mit den Preisen drei Wochen davor verglichen. Den höchsten Preisaufschlag hat es beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika festgestellt. Dieser beträgt im Schnitt 961 Prozent.

Auch in anderen Städten haben sich die Preise vervielfacht. So zum Beispiel in San Francisco – oder besser gesagt: Santa Clara –, wo die Schweiz ihr erstes Spiel gegen Katar austrägt. Das Stadion des NFL-Teams 49ers ist fast 70 Kilometer von San Franciscos Innenstadt entfernt. Es könnte sich also lohnen, ein Hotel in Stadionnähe zu nehmen, zumal das Spiel Ortszeit um 12 Uhr stattfindet. Dies wird aber ein teurer Spass, kosten die günstigsten Zimmer rund um das Spiel gemäss «The Athletic» doch rund 1000 Dollar, also aktuell gut 800 Franken, pro Nacht. Dies ist ein Anstieg von 342 Prozent im Vergleich zu Ende Mai.

In der Weltstadt Los Angeles und in Vancouver, wo das Stadion ziemlich zentral gelegen ist, ist der Anstieg etwas geringer. So gibt es in der Nähe des Stadions in Inglewood (Los Angeles) Hotels für rund hundert Franken die Nacht. Dies ist etwa doppelt so teuer wie wenige Wochen zuvor. In Vancouver kostet die Nacht in den meisten Hotels zwar (weit) über 1000 Franken, doch ist dies im Stadtzentrum kein immenser Unterschied zu der Zeit ausserhalb des Turniers. Auch in der kanadischen Grossstadt verdoppeln sich die Preise während der WM und rund um das Spiel des Gastgebers gegen die Nati in etwa.

Klar ist: Nach der Europameisterschaft im letzten Jahr in Deutschland, wo Zehntausende Schweizer Fans an die Spiele der Nati reisten, wird das Reisebudget für WM-Touristen im nächsten Jahr deutlich stärker belastet. Am morgigen 11. Dezember gehen die nächsten Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA in den Verkauf. (nih)