YB gewinnt Wahnsinns-Spiel in Sion – Nsame und Kasami mit je 3 Toren



Bild: KEYSTONE

YB gewinnt Spektakel mit zwei Hattrick-Schützen – St. Gallen und Lugano siegen souverän

Erstmals in dieser Saison ergibt sich an der Spitze der Super League eine kleine Zäsur. Dank dem 4:3-Sieg in Sitten sind die Young Boys nun vier Punkte vor dem FC Basel klassiert.

Sion – Young Boys 3:4

Die Young Boys gewinnen gegen den FC Sion zum 13. Mal in Folge. Beim 4:3-Auswärtssieg müssen sie aber bis zur letzten Sekunde zittern. Weil sie erneut schlecht verteidigen.

0:2 nach 143 Sekunden, 2:2 nach einem Sittener Doppelschlag innerhalb von 87 Sekunden durch Pajtim Kasami. 2:3 nach dem dritten Tor von Jean-Pierre Nsame noch vor Ablauf der ersten halben Stunde. 3:4 nach 77 Minuten durch Roger Assalé – kurz nachdem Kasami mit seinem dritten Tor für die Walliser nochmals ausgeglichen hatte.

Nsame trifft nach 28 Sekunden zur Führung von YB in Sion. #Bscyb pic.twitter.com/uLhZviWGuh — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) November 24, 2019

Nach 148 Sekunden schiesst Nsame das 2:0 für YB in Sion. #Bscyb pic.twitter.com/0hO5wruwtt — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) November 24, 2019

Nsames dritter Streich - das 3:2 für YB in Sion. #Bscyb pic.twitter.com/o6gHjmh7om — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) November 24, 2019

Assalé trifft zum 4:3 für YB in Sion - nach einer Traumkombination. #Bscyb pic.twitter.com/sVj00m4q9u — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) November 24, 2019

Es war ein ungewöhnliches Spiel im Tourbillon, weil es fünf Tore in einer ersten Halbzeit in dieser Saison in der Super League noch nie gab. Ganz unerwartet kam der Torreigen aber nicht, wenn man die jüngsten Auftritte der beiden Mannschaften analysierte. Sion hatte zuletzt beim FC Zürich vier Tore kassiert, zuvor in St. Gallen drei. Und YB? Der Leader verteidigt in diesen Wochen ebenfalls miserabel. Er hat in den letzten drei Meisterschaftsspielen neun Gegentore erhalten.

Aber weil die Berner in Sitten ihre Tor-Produktion auf 2,53 Treffer pro Spiel verbesserten, verliessen sie den Rasen auch in Sitten als Gewinner. So wie vor der Länderspielpause beim 4:3 im Spitzenspiel gegen St. Gallen.

Sion - Young Boys 3:4 (2:3)

9500 Zuschauer. - SR Schärer. -

Tore: 1. (0:27) Nsame (Garcia) 0:1. 3. Nsame (Fassnacht) 0:2. 22. Kasami 1:2. 23. Kasami (Lenjani) 2:2. 29. Nsame (Assalé) 2:3. 71. Kasami (Luan) 3:3. 76. Assalé (Aebischer) 3:4.

Sion: Fayulu; Maceiras, Andersson, Ruiz, Facchinetti; Grgic, Zock (85. Uldrikis), Toma; Kasami; Lenjani (71. Fortune, 77. Itaitinga), Luan.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Sörensen, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Lustenberger, Aebischer (78. Martins), Ngamaleu (78. Spielmann); Assalé, Nsame (64. Hoarau).

Bemerkungen: Sion ohne Kouassi (gesperrt) sowie Ndoye, Doumbia und Mitrjuschkin (alle verletzt), Young Boys ohne Camara, Gaudino, Lauper, Sierro und Sulejmani (alle verletzt). Verwarnungen: 8. Zesiger (Foul). 54. Nsame (Foul). 89. Lustenberger (Foul).

St. Gallen – Xamax 4:1

Der FC St.Gallen kam daheim gegen Neuchâtel Xamax zu einem sicheren Sieg. Ein Verteidiger und das Sturmtrio um Cedric Itten sorgten für das 4:1.

Zwei Wochen nach dem kleinen Rückschlag mit der Niederlage gegen die Young Boys haben die St. Galler auch ohne den gesperrten Spielmacher Jordi Quintilla zum Siegen zurückgefunden. Das Kopfball-Tor von Innenverteidiger Yannis Letard nach einer knappen halben Stunde brachte St. Gallen auf Kurs - resultatmässig, aber vor allem auch spielerisch. Danach kontrollierten die Gastgeber die Partie ohne grössere Probleme und zeigten immer wieder, wieso sie mit Basel und YB Schritt halten können.

Die drei von Beginn weg eingesetzten Stürmer trafen allesamt. Cedric Itten schoss noch vor der Pause mit dem 2:0 seinen fünften Treffer innerhalb von zwei Wochen. Und nachdem Xamax sieben Minuten nach der Pause auf 1:2 verkürzt hatte, sicherten Boris Babic und Ermedin Demirovic den Erfolg, den fünften in den letzten sechs Heimspielen. Das Trio Itten/Babic/Demirovic hat in dieser Super-League-Saison schon 18 Mal getroffen, gleich oft wie die gesamte Mannschaft von Xamax.

Bild: KEYSTONE

St. Gallen - Neuchâtel Xamax 4:1 (2:0)

14'492 Zuschauer. - SR Piccolo. -

Tore: 28. Letard (Ruiz) 1:0. 39. Itten (Ruiz) 2:0. 52. Neitzke (Nuzzolo) 2:1. 57. Babic (Demirovic) 3:1. 72. Demirovic (Görtler) 4:1.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard (65. Guillemenot), Muheim; Görtler, Fazliji, Ruiz; Babic (75. Bakayoko), Itten (65. Wiss), Demirovic.

Neuchâtel Xamax: Minder; Neitzke, Oss (46. Djuric), Xhemajli; Gomes, Mveng, Doudin (67. Corbaz), Kamber; Ramizi; Karlen (46. Seferi), Nuzzolo.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Quintilla (gesperrt), Nuhu, Lüchinger und Strübi (alle verletzt) sowie Fabiano, Vilotic und Rüfli (nicht im Aufgebot). Neuchâtel Xamax ohne Dugourd, Sylvestre und Walthert (alle verletzt). Verwarnungen: 24. Xhemajli (Foul). 36. Neitzke (Foul). 82. Wiss (Foul). 89. Ruiz (Foul). 90. Djuric (Unsportlichkeit).

Thun – Lugano 0:3

Der FC Thun wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison. Auch wegen zwei Fehler von Goalie Guillaume Faivre gingen die Berner Oberländer gegen Lugano mit 0:3 unter.

Im Nachhinein lässt es sich sagen: Der Erfolg vor zwei Wochen bei Neuchâtel Xamax nach neun Partien ohne Sieg war kein Befreiungsschlag für das Schlusslicht. Die Thuner zeigten gegen Lugano eine sehr schwache erste Halbzeit. Schon nach 17 Minuten lagen sie durch die Tore von Marco Aratore und Mattia Bottani 0:2 zurück. Zum zweiten Gegentor lieferte Thuns Goalie Faivre unfreiwillig mit einem misslungenen Pass die Vorlage. Und auch am 0:3 in der 74. Minute war der glücklose Keeper mit einem Fehler entscheidend beteiligt.

Die Thuner steigerten sich nach der Pause und kamen zu der einen oder anderen Chance. Nach einer guten Stunde traf Simone Rapp genauso wie Teamkollege Hiran Ahmed in der ersten Halbzeit nur den Pfosten. Die letzten Hoffnungen auf ein positives Resultat zerstörte Fabio Daprelà, der nach einer von Faivre unterlaufenen Flanke mit dem Kopf seinen ersten Saisontreffer erzielte.

Bild: KEYSTONE

Thun - Lugano 0:3 (0:2)

4827 Zuschauer. - SR Fähndrich. -

Tore: 4. Aratore (Custodio) 0:1. 17. Bottani 0:2. 74. Daprelà (Lovric) 0:3.

Thun: Faivre; Kablan, Rodrigues, Gelmi, Hefti; Roth (68. Munsy), Stillhart; Tosetti, Castroman, Ahmed (46. Vasic); Rapp (87. Chihadeh).

Lugano: Baumann; Lavanchy, Maric, Daprelà, Obexer; Lovric (77. Covilo), Custodio, Vecsei; Carlinhos, Bottani (73. Yao), Aratore (89. Sasere).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Bigler, Karlen (alle verletzt) sowie Glarner, Sutter, Joss und Righetti (krank). Lugano ohne Sabbatini, Rodriguez, Gerndt, Holender, Sulmoni und Crnigoj (alle verletzt). 23. Pfostenschuss von Ahmed. 63. Pfostenschuss von Rapp. Verwarnungen: 43. Roth (Foul). 53. Maric (Foul). 56. Baumann (Unsportlichkeit). 60. Kablan (Foul). 60. Stillhart (Foul). 67. Custodio (Foul). 78. Vecsei (Foul).

(zap/sda)

