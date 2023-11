Tuchel stichelt gegen Matthäus – und bricht Interview ab

«Ja, ist doch gut! Ich will da gar nicht einsteigen. Ist doch dein Job, ich will da gar nicht rein. Ich will gar nicht Teil der Diskussion sein. Ihr habt einen Job, ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet, ist doch gar keiner sauer. Heute haben wir 4:0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spass!»