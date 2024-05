Die BFU fordert die Verbände auch auf, eine eigene Risikoanalyse vorzunehmen sowie eine sportartenübergreifende Koordinationsgruppe zu bilden. So können Erfahrungen ausgetauscht und im Vergleich der Disziplinen gemeinsame Standards geschaffen werden. Gemäss Christof Kaufmann plant sie, am 29. Mai eine Online-Live-Sendung und im November ein Forum zu dieser Thematik durchzuführen. (aargauerzeitung.ch)

Rund um die Ethikdiskussion im Schweizer Sport wurde definiert, dass die Themen Fairplay und Sicherheit nachhaltig gestärkt und in den Regelwerken verankert werden sollen. Der Dachverband Swiss Olympic erarbeitet aktuell zu 17 verschiedenen Themen Massnahmen, wie die im Zusammenhang mit der Ethik verschärften Vorgaben in Form einer Branchenlösung sinnvoll umgesetzt werden können.

Mit der Verschärfung der Sportförderungsverordnung im März 2023 verpflichtet der Staat die Verbände, unfallpräventive Massnahmen zu ergreifen. Machen sie das nicht, drohen in letzter Konsequenz Kürzungen der Finanzhilfen des Bundes. Die Regulierung und Organisation des Sports hat bei dieser Revision eine massiv stärkere Verankerung in der staatlichen Rechtsstruktur erfahren.

Im Messi-Modus: Dribbelkönig Sancho steckt sogar Nati-Goalie Kobel an

Im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals schlägt Borussia Dortmund das favorisierte Paris Saint-Germain 1:0. Bei der starken Teamleistung sticht besonders Jadon Sancho mit seinen Dribblings heraus.

Im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Dortmund und Paris Saint-Germain stellte der BVB mit einem 1:0-Sieg die Weichen in Richtung Final. Das Team von Trainer Edin Terzic, das in der Bundesliga in dieser Saison nicht voll und ganz zu überzeugen vermag, schaffte sich durch ein Tor von Niclas Füllkrug in der 36. Minute eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Paris am nächsten Dienstag.