In diesem Jahr gibt es zum zweitletzten Mal ein Panini-Album für die Weltmeisterschaft. Bild: keystone

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Das sind unsere schönsten Panini-Erinnerungen – und deine?

Panini hat die Rechte für die Fussball-Weltmeisterschaften ab 2034 verloren. Für viele Sammelfreudige war die gestrige Verkündung ein grosser Schock. Darum blicken wir nun auf unsere persönlich besten Alben und Bildli zurück.

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Nur noch bei der WM 2026 und 2030 können sich Fussballfans auf die beliebten Sticker von Panini freuen. Danach werden sie von Fanatics ersetzt. Zu Fanatics gehört unter anderem die Marke Topps. Diese ist bereits bei der Europameisterschaft 2024 zum Einsatz gekommen. Zeit also, etwas in Panini-Erinnerungen zu schwelgen.

Das sind unsere schönsten Panini-Erinnerungen:

Leo Helfenberger

«Ist nichts Spezielles, weckt aber nostalgische Erinnerungen: Das Logo der argentinischen Nationalmannschaft von 2006 war bei uns auf dem Pausenplatz das beliebteste Bildli ever. Wer das hatte, war King.»

2006 war man mit dieser Karte auf dem Pausenplatz der sogenannte «King». Bild: ebay

Philipp Reich

«Das Panini-Album zur WM 1990 in Italien ist mein absoluter Favorit. Ich war 10 und wohl auf dem Höhepunkt des Panini-Fiebers: Das Maskottchen «Ciao» war legendär, der Engländer Gary Lineker mein Lieblingsspieler und der Belgier Philippe Albert das letzte Bildli, das ich noch benötigte. Verzweifelt suchte ich auf dem Pausenplatz jemanden, der die Nummer 333 doppelt hatte. Nach langer Suche tauschte ich Ruud Gullit, Jürgen Klinsmann und Claudio Caniggia gegen Albert – das Album war endlich voll. Während des Turniers schrieb ich alle Resultate ins Album. Leider mit wasserfestem Filzstift, was sich im Nachhinein als grosser Fehler entpuppte.»

Lange musste Philipp auf Philippe warten. Bild: sticker-worldwide.de

Timo Rizzi

«Bei der WM 2006 sammelte ich zum ersten Mal Panini-Bildli und es wird wohl für ewig mein Lieblingsalbum bleiben. Wahrscheinlich ist es das Album mit den meisten Legenden des Sports: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinédine Zidane, Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Oliver Kahn und viele, viele mehr – alle in einem Heft.»

Nur schon das brasilianische Team hatte einige Legenden im Kader. Bild: watson

Adrian Bürgler

«Das einzige Jahr, in dem ich aktiv Panini-Bildli gesammelt habe, war für die WM 2002 in Japan und Südkorea. Gemeinsam mit meinem Bruder hat mein 9-jähriges Ich das Album damals tatsächlich auch komplettiert. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die damaligen Stadien. Die sahen aus wie Raumschiffe.»

Die Raumschiffe WM-Stadien aus dem Jahr 2002. Bild: watson

Daniel Schurter

«Eigentlich suchte ich in den Tiefen meines Fussballarchivs nach einem Panini meines geliebten italienischen Stürmeridols Paolo Rossi. Und stiess dabei zufällig auf eine absolute Schweizer Legende: Gianpietro Zappa. Der beinharte FCZ-Verteidiger, der leider viel zu früh starb († 8. Mai 2005), gehörte Anfang der 1980er zur ‹Abbruch-GmbH› der Nati. 1981 wurde er mit dem FCZ Meister, an die WM 1982 in Spanien schaffte es die Schweiz nicht (England mit Glenn Hoddle schon). Trotzdem trug ich Zappa mit Stolz auf der Rückseite meines Schultheks (natürlich mit Kuhfell bespannt).»

Gianpietro Zappa auf Daniels Schulthek neben Glenn Hoodle. Bild: watson

Damals waren die Schultheken noch mit Kuhfell bespannt. Bild: watson

Hanna Hubacher

«Das beste Panini-Album überhaupt war das der WM 2006. Ronaldinho, Zidane, Rooney und Barnetta waren meine Lieblingsbildli. Ich war damals neun Jahre alt und habe mein ganzes Taschengeld dafür zusammengekratzt. Die Bildli haben wir dann auf dem Pausenplatz getauscht. Ich kann mich noch gut an einen Traum aus dieser Zeit erinnern: Darin regnete es Panini-Päckli.»

So hat wohl der Traum von Hanna ausgesehen. Bild: chatgpt

Dario Bulleri

«Das Album 2006, weil es mein erstes überhaupt war. Und weil Italien noch drin war, weil es sich damals noch qualifizieren und das Turnier sogar gewinnen konnte.»

Das Teamfoto der Italiener aus dem Jahr 2006. Bild: sticker-worldwide.de

Reto Fehr

«Das Album 1986 war das erste, welches ich sammelte. Die Länderfahnen so schön auf der Titelseite, das (zumindest damals) lustige Maskottchen und dann so grossartige Bilder wie Argentiniens Ruggeri, Ungarns Goalie Disztl und die Doppelkopf-Bilder.



Auch 1990 ist unvergessen. Damals sammelte ich vor allem die Brasilianer. Ich hatte die teilweise 20-fach doppelt. Meine Lieblingsbilder Ruud Gullit, John Barnes, Igor Dobrovolskij, Claudio Caniggia, Enzo Scifo machten das Album noch spezieller. 1994 waren die Nigerianer meine Lieblinge – völlig unverständlich, nur als Doppelkopf-Bilder.»



1994 waren die Nigerianer nur als Doppelbilder im Panini-Album. Bild: ebay

Claudia Carvalho

«Mein Lieblingsbildli ist der WM-Ball aus dem Jahr 2010. Jabulani wurde mir zum zehnten Geburtstag geschenkt. Ich habe diesen bis heute und verbinde damit schöne Erinnerungen.»



Der legendäre WM-Ball Jabulani aus dem Jahr 2010. Bild: AP

Jelle Schutter

«Das war das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, Panini gesammelt zu haben, und als holländischer Fussball-Fan war das eine super WM mit dem Einzug ins Finale.»

Das niederländische Wappen mit Feuerwerk im Hintergrund. Bild: sticker-worldwide.de

(riz)