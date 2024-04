Fackelwurf in Winterthur hat Konsequenzen: Genfer Heimkurve ein Spiel geschlossen

Nach dem Cup-Halbfinal vom vergangenen Sonntag zwischen Winterthur und Servette (0:1) kam es zu Ausschreitungen. Nach dem Schlusspfiff betraten Anhänger der siegreichen Genfer den Rasen und einzelne warfen dabei brennende Pyros auf die Tribüne mit den Winterthurer Fans. Eine Person wurde von einer Fackel getroffen, blieb aber unverletzt. Am gleichen Tag kam es in der Stadt und am Banhhof zu «massiven Ausschreitungen und Sachbeschädigungen», wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. (abu)

Servette muss beim nächsten Heimspiel in der Super League – ebenfalls gegen Winterthur – ohne die übliche Nordkurve auskommen. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) hat nach dem Fackelwurf eines Genfer Fans im Nachgang des Cup-Halbfinals in Winterthur eine Sektorschliessung beschlossen. Damit dürfen sich in der Nordtribüne im Stade de Genève am Samstag, dem 4. Mai keine Fans aufhalten.

In Spiel 7 spricht alles für den ZSC – warum das trotzdem nichts bedeuten muss

Zum dritten Mal in Folge kommt die Hockey-Schweiz in den Genuss einer Finalissima. Die Statistiken der bisherigen acht geben kaum Aufschluss. Zwischen den ZSC Lions und Lausanne werden am Dienstagabend – wie fast immer – Details entscheiden.

Damien Riat hat Wort gehalten. Der in diesen Playoffs überragend spielende Stürmer des Lausanne Hockey Club hatte nach der Niederlage in Spiel 5 des Playoff-Finals am Donnerstag in Zürich versprochen: «Leider müsst ihr nun für einen siebten Match wieder hierher kommen.» Am Dienstagabend ist es nun soweit, in Zürich-Altstetten muss die Entscheidung um den Meistertitel fallen.