Die Bayern konnten ihren ersten Sieg der Saison feiern und sich gleich auch über den ersten Titel freuen. Bild: keystone

Doppelter Lewandowski zu stark für BVB und Haaland – Bayern gewinnen im Supercup

Bayern München setzt sich im ersten Vergleich der rivalisierenden deutschen Grossklubs durch. Die Münchner gewinnen in Dortmund den deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund 3:1. Das zur Tradition gewordene Duell des Meisters gegen den Cupsieger zu Saisonbeginn haben die Bayern zum neunten Mal für sich entschieden, zum fünften Mal war dabei Dortmund der Gegner.

Vor dem Spiel wurde der Bayern-Legende Gerd Müller gedacht. Der «Bomber der Nation», wie Müller aufgrund seines Torjäger-Gens genannt wurde, war am vergangenen Samstag verstorben. Passend zum Gedenken an den Rekordtorschützen der Bundesliga trafen mit Robert Lewandowski und Erling Haaland zwei der besten Stürmer der Welt aufeinander.

Beide Vereine gedenken Gerd Müller. Video: streamable

Das Duell der überragenden Goalgetter ging an den erfahrenen Lewandowski. Der Pole traf zweimal, der Norweger nicht. Allein daraus ergibt sich der Unterschied von zwei Toren. Aber die Bayern waren auch sonst die bessere Mannschaft mit der grösseren Zahl an guten Torchancen.

Dennoch war der Match offen, bis der ansonsten ausgezeichnet spielende Manuel Akanji in der 74. Minute einen schweren Fehler beging. Beim Versuch, das Spiel von hinten aufzubauen, verlor der Schweizer Nationalverteidiger den Ball. Der Abpraller landete just bei Lewandowski, der allein vor Gregor Kobel keine Mühe hatte, das 3:1 zu erzielen – auf das die Dortmunder keine Antwort mehr hatten.

Lewandowski muss den Ball nur noch an Kobel vorbeischieben. Video: streamable

Zuvor hatte Robert Lewandowski die Bayern bereits kurz vor der Halbzeitpause per Kopf in Führung gebracht. Thomas Müller stellte mit einem Abstauber auf 2:0 für die Münchner, bevor Marco Reus mit einem traumhaften Schlenzer verkürzen konnte. Am Ende blieb es aber bei einem Treffer aus Dortmunder Sicht.

Marco Reus verkürzt mit einem hervorragenden Treffer. Video: streamable

Es war auch ein erstes Kräftemessen zwischen Julian Nagelsmann und Marco Rose, die ihre Mannschaften erst seit dieser Saison befehligen. Beide wollten heute ihren ersten Titel als Trainer in Deutschland feiern. Nagelsmann kam von RB Leipzig, mit denen er den Dortmundern noch im Final des DFB-Pokals im Mai unterlegen war. Mit seinem neuen Team war der 34-Jährige dieses Mal erfolgreicher.

Borussia Dortmund – Bayern München 1:3 (0:1).

Dortmund. SR: S. Stegemann.

Tore: 41. Lewandowski 0:1. 50. Müller 0:2. 65. Reus 1:2. 74. Lewandowski 1:3.

Dortmund: Kobel; Schulz, Akanji, Witsel, Passlack (84. Wolf); Reyna (78. Pasalic), Dahoud, Bellingham (84. Reinier); Reus, Haaland, Moukoko (58. Malen).

Bayern: Neuer; Davies, Süle, Upamecano, Stanisic (87. Sarr); Goretzka, Kimmich; Gnabry (73. Tolisso), Müller (73. Musiala), Coman (49. Sané); Lewandowski (Choupo-Moting).

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). (nih/sda)