Triple-Parade von ManCity? Der besoffene Jack Grealish stiehlt die Show 😂

Am Montagabend hat Manchester City den Gewinn des Triples – Champions League, Meistertitel und FA Cup – zelebriert. Nachdem der Triumph in der Königsklasse gegen Inter Mailand am Samstagabend zunĂ€chst in Ibiza weitergefeiert wurde, stand am Montag dann die offizielle Triple-Parade an. Tausende von Fans jubelten der Mannschaft zu, als sie in Bussen durch die Stadt kutschiert wurde. Auf einer BĂŒhne stieg dann die ganz grosse Party.

Dass auch in den Tagen und Stunden zuvor gut gefeiert wurde, beweist Jack Grealish. Seit Samstagabend tauchen immer mehr Videos auf, die zeigen, wie betrunken der FlĂŒgelspieler im Champions-League-Feierrausch tatsĂ€chlich war.

Da ist Grealish, der in der Garderobe lauthals singt. Grealish, der von Erling Haaland mit Champagner ĂŒbergossen wird. Grealish, der am Sonntagmorgen um fĂŒnf Uhr immer noch im Matchtrikot und Stulpen unterwegs ist. Grealish, der am Sonntag bei der Ankunft in Manchester aus dem Flugzeug torkelt.

Was er in den 48 Stunden nach dem Gewinn der Königsklasse erlebt hat, weiss der EnglĂ€nder wohl selbst nicht mehr so genau. Bei «Sky» sagt er am Montagabend: «Ich glaube, ich habe gar nicht geschlafen.» Als die Spieler fĂŒr die Parade wieder nach Manchester zurĂŒckkehrten, musste Grealish Berichten zufolge von Teamkollege Kyle Walker gestĂŒtzt werden. Flughafen-Mitarbeiter offerierten dem City-Star dann netterweise einen Rollstuhl.

Und natĂŒrlich liessen auch die Witze nicht lange auf sich warten. Schliesslich muss Grealish gemeinsam mit anderen City-Teamkollegen heute Abend in die englische Nationalmannschaft fĂŒr die EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien und Malta einrĂŒcken.

