Chelsea siegt dank starkem Kepa – Schärs Newcastle ohne Gegentor – Omlin im Stich gelassen

Premier League

Chelsea – Crystal Palace 1:0

Die «Blues» konnten am Sonntagnachmittag gleich zwei Erfolge feiern. Gegen Crystal Palace beendete es eine vier Spiele lange Serie ohne Sieg – und in der Halbzeit der Partie stellte Chelsea auch noch Neuzugang Mychajlo Mudryk vor, der aus Donezk zu den Londonern stösst. Der Ukrainer soll die Offensive, die nur 22 Tore in 19 Ligapartien erzielte, verstärken. Auch gegen die «Eagles» fehlte dem Team von Graham Potter über weite Strecken die Durchschlagskraft in der Offensive, doch ein Kopfball von Kai Havertz reichte auch dank des starken Goalies Kepa für den Sieg.

Der Siegtreffer von Kai Havertz. Video: streamja

Chelsea - Crystal Palace 1:0 (0:0).

Tor: 64. Havertz 1:0.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (verletzt).

Newcastle – Fulham 1:0

Auch Newcastle United durfte einen knappen Heimsieg feiern. Die Defensive um Innenverteidiger Fabian Schär spielte einmal mehr zu Null – es war das fünfte Ligaspiel ohne Gegentor für die «Magpies». Dabei hatten sie auch Glück, denn Aleksandar Mitrovic verwandelte einen Penalty sicher, schoss sich dabei aber ans eigene Standbein, weshalb der Treffer aberkannt wurde. Pech für Fulham, das mit einem Sieg vorübergehend auf den fünften Platz hätte springen können. Am Ende gingen die Gäste gar ganz leer aus. Joker Alexander Isak schoss Newcastle in der 89. Minute zum Sieg.

Video: streamja

Newcastle United - Fulham 1:0 (0:0).

Tor: 89. Isak 1:0.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. Fulham ohne Mbabu. 69. Mitrovic (Fulham) verschiesst Penalty.

Serie A

Sassuolo – Lazio 0:2

Lazio Rom hat zum ersten Mal seit dem 10. November wieder in der Liga gewonnen. Der 2:0-Erfolg in Sassuolo war der erste Sieg nach drei Spielen mit nur einem Punktgewinn für die Hauptstädter. Die Tore für die Gäste erzielten Mattia Zaccagni in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Punkt sowie Felipe Anderson in der 94. Minute. Lazio verteidigt damit den fünften Platz und bleibt auf Tuchfühlung mit Juventus und INter Mailand auf den Champions-League-Plätzen.

Sassuolo - Lazio Rom 0:2 (0:1).

Tore: 45. Zaccagni 0:1. 90. Anderson 0:2.​

Turin – Spezia 0:1

Der FC Turin verliert immer mehr den Anschluss an die europäischen Plätze. Mit der Niederlage gegen Aussenseiter Spezia bleibt das Team von Ricardo Rodriguez zum vierten Mal in Folge ohne Sieg in der Liga. Der Schweizer Aussenverteidiger wurde nach der Pause eingewechselt. Zu dem Zeitpunkt war das einzige Tor der Partie bereits gefallen. M'Bala Nzola verwandelte in der 28. Minute einen Penalty.

Ricardo Rodriguez (r.) absolvierte eine Halbzeit für die Turiner. Bild: keystone

Torino - Spezia 0:1 (0:1).

Tor: 28. Nzola (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: Torino ab 46. mit Rodriguez.

Udinese – Bologna 1:2

Erfolgreicher verlief der Nachmittag von einem anderen Schweizer Nationalspieler. Michel Aebischer siegte mit Bologna bei Udinese. Aebischer wurde nach 74 Minuten beim Stand von 1:1 ausgewechselt und sah dann von der Bank, wie der österreichische Verteidiger Stefan Posch den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Udinese - Bologna 1:2 (1:0).

Tore: 10. Beto 1:0. 59. Sansone 1:1. 80. Posch 1:2.

Bemerkungen: Bologna bis 74. mit Aebischer.

Ligue 1

Montpellier – Nantes 0:3

In dieser Partie wurde Jonas Omlin, der angeblich von Bundesligist Borussia Mönchengladbach umworben wurde, von seiner Vordermannschaft im Stich gelassen. In der ersten Halbzeit flog Wahbi Khazri für ein grobes Foulspiel mit Rot vom Platz. In Überzahl brachte Andrei Girotto Nantes in der 12. Minute der Nachspielzeit in Führung. Nach der Pause sah Elye Wahi von Montpellier Gelb-Rot, weil er nach einer Gelben Karte für seine Schwalbe reklamiert hatte. Mit zwei Spielern mehr boten sich den Gästen zusätzliche Räume, die Mostafa Mohamed und Ludovic Blas ebenfalls für Tore nutzten.

Montpellier - Nantes 0:3 (0:1).

Tore: 45. Girotto 0:1. 81. Mostafa Mohamed 0:2. 84. Blas 0:3.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. 42. Rote Karte gegen Khazri (Montpellier/Foul). 68. Gelb-rote Karte gegen Wahl (Montpellier/Reklamieren).

Reims - Nice 0:0.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (verwarnt).

