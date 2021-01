29 Spiele ohne Sieg – heute soll unter Christian Gross die Schalker Wende beginnen

US-Kongress überstimmt erstmals ein Veto von Präsident Trump

Deftige Niederlage für Donald Trump: Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der Senat für den neuen Verteidigungshaushalt und damit gegen den Präsidenten gestimmt.

Erstmals in der Amtszeit von Donald Trump hat der US-Kongress ein Veto des Präsidenten gekippt. Nach dem Repräsentantenhaus überstimmte am Freitag auch der Senat Trumps Veto gegen das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt mit der dafür nötigen Zweidrittelmehrheit. Das massive Gesetzespaket kann nun trotz fehlender Unterschrift Trumps in Kraft treten.Der Präsident hatte sich unter anderem wegen eines Streits über die Reglementierung von Online-Plattformen und wegen einer möglichen …