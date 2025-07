Besser als jede Schaumparty in Magaluf. Bild: keystone

«Da kam das englische Blut zum Vorschein» – so jubeln die Europameisterinnen

Chloe Kelly, Siegtorschützin

«Ich war cool, gelassen. Ich wusste, dass ich den Ball versenken würde. Ich verschiesse nicht zwei Penaltys.»

Bild: keystone

«Ich bin so stolz auf diese Mannschaft. Ich bin so dankbar, dieses Wappen tragen zu dürfen. Ich bin so stolz, Engländerin zu sein. Ich hoffe, ganz England kommt, um uns zu unterstützen und diesen Mädchen ihre Liebe zu zeigen, denn sie haben es verdient.»

Hannah Hampton, Torhüterin

«Heute war es unser Spiel, und wir haben viel Kampfgeist und Entschlossenheit gezeigt – da kam das englische Blut zum Vorschein. Wir haben uns durchgebissen.»

Bild: keystone

«Ich kann nur Trainerin Sarina Wiegman für ihr Vertrauen und ihren Glauben an mich danken. Sie wusste, wozu ich fähig bin, und hat mir das wirklich vermittelt, damit ich zeigen kann, was ich kann. Ich denke, das habe ich während des gesamten Turniers irgendwie geschafft, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, das ich mir gewünscht hätte, aber ich habe noch viel mehr zu bieten. Für mein erstes grosses Turnier ist es gar nicht so schlecht, es zu gewinnen.»

«Als Chloe antrat, drehte ich mich zu den Fans um und fragte pantomimisch: ‹Wenn sie trifft, gewinnen wir dann?› Ich wusste die Antwort darauf nicht!»

Sarina Wiegman, Trainerin

«Wir haben gesagt, dass wir mit allen Mitteln gewinnen können, und das haben wir heute wieder gezeigt. Ich bin so stolz auf die Mannschaft und das Team. Es ist unglaublich.»

Bild: keystone

«Es war ein chaotisches Turnier auf dem Platz. Das erste Spiel zu verlieren und dann doch noch Europameister zu werden, ist unglaublich.»

Jess Carter, Verteidigerin

«Ich könnte nicht stolzer sein. Ich bin sprachlos. Alle haben an uns gezweifelt und an mir persönlich, aber ich denke, wir haben euch gerade gezeigt, wozu wir fähig sind.»

Bild: keystone

«Ich bin nur dankbar, dass Chloe getroffen hat, denn ich war die Nächste! Meine Nerven hätten das nicht ausgehalten. Aber in dem Moment, als es zum Penaltyschiessen kam, wusste ich, dass wir gewinnen würden.»

Leah Williamson, Captain

«Völlige Ungläubigkeit – aber gleichzeitig wusste ich, dass es passieren würde. Es gibt immer einen Moment, in dem ich denke: ‹Okay, Mädels, lasst uns loslegen.› So wie wir als Team verteidigt haben, kam nichts durch. Es fühlte sich an, als wäre es unser Tag.»

Bild: keystone

«Es ist einfach unglaublich, dass wir es wieder geschafft haben. Und nach dem ersten Spiel hätte niemand gedacht, dass wir es schaffen würden – und das ist auch verständlich! Aber nichts hat sich geändert.»

Lucy Bronze, zäher Knochen

«Ich habe tatsächlich das gesamte Turnier mit einem gebrochenen Schienbein gespielt und mir dann auch noch das Knie am anderen Bein verletzt. Deshalb habe ich nach dem Spiel gegen Schweden viel Lob von den Mädchen bekommen, da ich starke Schmerzen hatte. Wenn das nötig ist, um für England zu spielen, dann werde ich das tun.»

Bild: keystone

«Wir haben nie den Glauben an uns selbst verloren. Von aussen gab es viel Lärm. Wir haben zusammengehalten und uns durchgebissen, um im Penaltyschiessen zu gewinnen. Es ist so inspirierend, Teil dieses Teams zu sein. Heute haben wir Durchhaltevermögen bewiesen. Wir haben allen gezeigt, dass man an sich glauben muss, egal was die Leute über einen sagen.»

«Im Penaltyschiessen zu gewinnen ist ein unglaubliches Gefühl, aber im Penaltyschiessen zu verlieren ist eine schreckliche Art, ein Finale zu verlieren. Ich kenne viele dieser Spielerinnen vom FC Barcelona, die Elfmeter verschossen haben. Es ist schwer, ich habe das vor ein paar Jahren selbst erlebt.» (ram)

(Quelle: BBC)