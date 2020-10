Sport

Fussball

Premier League: ManCity schlägt Arsenal, Liverpool hadert mit dem VAR



Bild: keystone

City findet dank Sieg über Arsenal den Anschluss – Liverpool hadert im Derby mit dem VAR

Everton – Liverpool 2:2

Erhitzte Gemüter im Liverpooler Derby! Der FC Liverpool verliert im Derby bereits nach sechs Minuten Abwehrchef Virgil van Dijk. Der Holländer wird von Everton-Goalie Jordan Pickford in dessen Strafraum rüde umgesäbelt.

Van Dijk muss minutenlang behandelt werden, ehe er das Feld verletzt verlässt. Wie gravierend die Verletzung ist, ist derzeit noch unklar. Und Pickford? Der kommt ohne Karte davon und auch Penalty gibt es keinen. Denn der VAR entscheidet, dass van Dijk zuvor im Abseits gestanden hat und deshalb das Spiel bereits unterbrochen gewesen war. Dennoch hätte man durchaus auf Rot entscheiden können.

Wie hättest du entschieden? Das Spiel war unterbrochen. Ich hätte auch keine Karte gegeben. Das hätte eine gelbe Karte sein müssen. Klarer Fall! Das wäre Rot gewesen. Ich weiss es nicht.

Und auch danach hadert Liverpool mit dem Videoassistenten. In der 92. Minute trifft Jordan Henderson zum vermeintlichen 3:2-Siegtreffer aus Sicht der Gäste. Doch wieder meldet sich der VAR. Sadio Mané soll vor seinem Ball in die Mitte einige Millimeter im Abseits gestanden sein. Das Tor zählt nicht.

Und wieder frage ich euch, liebe User: Ist es sinnvoll, hier auf Offside zu entscheiden? Natürlich, Offside ist immer ein Schwarz-Weiss-Entscheid. Nein, Millimeter dürfen nicht entscheidend sein. Ich weiss es nicht.

So trennen sich Everton und Liverpool im Spitzenkampf am Ende mit einem 2:2-Unentschieden. Für Liverpool treffen Sadio Mané und Mohamed Salah. Bei Everton sind Michael Keane und Dominic Calvert-Lewin erfolgreich.

Kurz vor Schluss schafft Evertons Richarlison noch das, was Pickford «verwehrt geblieben» ist. Er fliegt nach einem brutalen Foul an Thiago mit Rot vom Platz.

Everton - Liverpool 2:2 (1:1)

Tore: 3. Mané 0:1. 19. Keane 1:1. 72. Salah 1:2. 81. Calvert-Lewin 2:2.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot). 90. Rote Karte gegen Richarlison (Everton/Foul).

Chelsea – Southampton 3:3

Timo Werner reihte sich in seinem fünften Meisterschaftsspiel mit Chelsea erstmals unter die Torschützen, und dies mit einem doppelten Eintrag. Beim 3:3 daheim gegen Southampton erzielte der Deutsche, der letzten auch beim 3:3 im Nations-League-League-Spiel Deutschland – Schweiz (3:3) getroffen hatte, in der ersten Halbzeit zwei wunderbare Tore zum 2:0; das erste nach einer Körpertäuschung und einem langen Solo quer durch den Strafraum, das zweite, indem er den Ball über den Goalie lüpfte und per Kopf nachsetzte.

Das 3:2 von Kai Havertz bereitete Werner vor. In der Nachspielzeit musste Chelsea jedoch noch den Ausgleich hinnehmen.

Chelsea - Southampton 3:3 (2:1)

Tore: 15. Werner 1:0. 28. Werner 2:0. 43. Ings 2:1. 57. Adams 2:2. 59. Havertz 3:2. 93. Vestergaard 3:3.

Manchester City – Arsenal 1:0

Manchester City findet nach einem schwachen Saisonstart den Tritt langsam etwas besser. Gegen Arsenal gibt es zuhause einen 1:0-Minisieg. Das einzige Tor des Spiels erzielt Raheem Sterling.

Manchester City - Arsenal 1:0 (1:0)

Tor: 14. Sterling 1:0.

Bemerkungen: Arsenal bis 83. mit Xhaka. (abu/sda)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Rekordtorschützen der Premier League (Stand: 22.05.2019) Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter