Thun siegt problemlos bei Winterthur – aber Verfolger St.Gallen bleibt am Leader dran

Winterthur – Thun 1:4

Der FC Thun setzt seinen Lauf als Tabellenführer der Super League fort. Die Berner Oberländer bekunden beim Schlusslicht Winterthur keine Mühe und gewinnen 4:1.

Drei Minuten und 20 Sekunden benötigte der FC Thun auf der Schützenwiese, um die Entscheidung herbeizuführen. Dabei profitierte das Team von Mauro Lustrinelli von den Unzulänglichkeiten der Winterthurer Defensive. Die mit Abstand durchlässigste Abwehr der Liga leistete sich vom schönen Tor von Ethan Meichtry (20.) über den glückhaften Abschluss von Elmin Rastoder (22.) bis zum Notbremse-Foul von Remo Arnold (24.) innerhalb kurzer Zeit viel zu viele Fehler.

Thun mit zwei Toren innert weniger Minuten. Video: SRF

Die Thuner mussten zwar bald darauf den Anschlusstreffer durch Andrin Hunziker hinnehmen, stellten aber noch vor der Pause den Zweitore-Vorsprung durch einen Weitschuss von Justin Roth wieder her. Ohne Mühe verteidigen sie nach der Pause ihren Vorteil, erhöhten durch das achte Saisontor von Christopher Ibayi noch auf 4:1 und feierten im 18. Ligaspiel seit dem Aufstieg den 12. Sieg.

In der letzten Runde trifft der FC Thun am Samstag daheim auf den FC Zürich und liefert sich das nächste Fernduell um die Leaderposition mit dem FC St. Gallen.

Winterthur - Thun 1:4 (1:3)

7500 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 20. Meichtry (Matoshi) 0:1. 22. Rastoder (Heule) 0:2. 38. Hunziker (Diaby) 1:2. 43. Roth 1:3. 95. Ibayi (Imeri) 1:4.

Winterthur: Kapino; Rohner (79. Burkart), Arnold, Durrer, Diaby (79. Buess); Stéphane Cueni, Zuffi (79. Stillhart); Dansoko, Jankewitz (30. Martins), Golliard (11. Maluvunu); Hunziker.

Thun: Steffen; Dähler, Montolio, Bürki, Heule; Bertone (94. Janjicic), Roth; Meichtry (72. Imeri), Matoshi (73. Reichmuth); Labeau (73. Ibayi), Rastoder (91. Franke).

Bemerkungen: 26. Rote Karte gegen Arnold (Notbremse).

Verwarnungen: 14. Zuffi, 34. Bertone, 40. Dansoko, 61. Martins, 80. Buess, 86. Kapino.

St.Gallen – Sion 3:1

St. Gallen bleibt am FC Thun dran. Die Ostschweizer kommen nach Rückstand zum 3:1-Heimsieg gegen den FC Sion.

Die daheim in dieser Saison nicht mehr so erfolgreich wie auch schon spielenden St. Galler schafften die Bestätigung des Sieges am Wochenende in Thun. Nach der Pause steigerte sich das Team von Enrico Maassen und agierte auch effizienter als noch in der ersten Halbzeit.

Der Ausgleichstreffer von Aliou Baldé. Video: SRF

Wie schon gegen die Thuner war Aliou Baldé erfolgreich. Der frühere Lausanner traf in der 51. Minute nach Vorarbeit von Alessandro Vogt, nachdem er vor der Pause eine erste exzellente Vorarbeit von Vogt recht kläglich vergeben hatte. Eine gute Viertelstunde nach dem 1:1 resultierte aus einem Eckball das 2:1 von Captain Lukas Görtler.

Für den emotionalen Höhepunkt des Abends war dann Diego Besio verantwortlich. Der 19-Jährige traf in der Nachspielzeit und nur zwölf Minuten nach seinem Debüt in der Super League zum 3:1. Er trat in die Fussstapfen seines Vaters und seines älteren Bruders: Claudio Besio spielte und traf Anfang der Neunzigerjahre für den FCSG, während Alessio 2021 bis 2023 40 Spiele für den Klub bestritt und ebenfalls bei seinem Debüt traf. Alessio benötigte für sein Premierentor in St. Gallens 1. Mannschaft damals 45 Spielminuten.

Diego Besio mit seinem ersten Treffer. Video: SRF

Das letzte Spiel des Jahres bestreitet St. Gallen, das immer noch Chancen hat, als Leader in die Weihnachtspause zu gehen, am Sonntag bei den Grasshoppers.

St.Gallen - Sion 3:1 (0:1)

15'313 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 21. Chouaref (Berdayes) 0:1. 51. Balde (Vogt) 1:1. 67. Görtler (Gaal) 2:1. 91. Besio 3:1.

St.Gallen: Zigi; Neziri (89. Vallci), Gaal, Stanic; Daschner; Vandermersch, Görtler (79. Weibel), Stevanovic, Witzig (89. Ruiz); Vogt (68. Efekele), Balde (79. Besio).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Chipperfield (72. Rrudhani), Kabacalman (90. Boteli), Baltazar Costa (83. Dinis Rodrigues); Berdayes (72. Kololli), Nivokazi, Chouaref (83. Bouchlarhem).

Verwarnungen: 30. Chipperfield, 59. Neziri. (sda)

