Kevin Fiala beim Abklatschen mit den Kollegen. Bild: www.imago-images.de

Fiala schiesst einen der kuriosesten Treffer seiner Karriere – Kings verlieren trotzdem

Mehr «Sport»

Florida Panthers – Los Angeles Kings 3:2

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Block, TOI 18:20 Min.

Die Los Angeles Kings kassieren ihre vierte Niederlage in Folge – trotz des zwölften Saisontors von Kevin Fiala. Der Ostschweizer brachte die Gäste im letzten Drittel noch einmal zurück ins Spiel, wobei der Schweizer zunächst einen Moment brauchte, um zu realisieren, was gerade passiert war.

Nach einem Bully setzte er den Gegenspieler unter Druck, der den Puck aus dem eigenen Drittel klären wollte. Dabei prallte die Scheibe im perfekten Winkel von Fialas Körper ab und rutschte zwischen den Beinen des Goalies hindurch ins Tor.

Da danach keine Treffer mehr fielen, verhalf die kuriose Szene den Kaliforniern jedoch nicht zu Punkten. Die Kings haben nun sechs der acht Spiele im Dezember verloren.

Vegas Golden Knights – New Jersey Devils 1:2 n.P.

Nico Hischier (New Jersey): 5 Schüsse, 1 Block, TOI 23:15 Min.

Timo Meier (New Jersey): nicht im Aufgebot (familiäre Gründe)

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 3 Schüsse, 3 Blocks, TOI 23:17 Min.



Auch bei den New Jersey Devils verliefen die vergangenen Wochen nicht nach Wunsch. Umso befreiender war der 2:1-Auswärtssieg gegen die Vegas Golden Knights. Zunächst ging die Partie in die Verlängerung, in der die Gäste fast zwei Minuten in Unterzahl agieren mussten, sich aber ins Penaltyschiessen retteten. Dort traf einzig der Schwede Jesper Bratt. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler kamen gemeinsam auf acht Torschüsse, blieben jedoch ohne Skorerpunkt.

St. Louis Blues – Winnipeg Jets 1:0

Pius Suter (St. Louis): 6 Schüsse, TOI 17:29 Min.

Nino Niederreiter (Winnipeg): 1 Schuss, TOI 11:59 Min.



Mit dem Fussball-Resultat von 1:0 gewannen die St. Louis Blues gegen die Winnipeg Jets. Damit entschied der auffällige Pius Suter das erste Saisonduell mit Nino Niederreiter knapp für sich.

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Nashville Predators – Carolina Hurricanes 1:4

Roman Josi (Nashville): 1 Schuss, 3 Blocks, TOI 22:28 Min.

Weiterhin nicht vom Fleck kommen die Nashville Predators mit Roman Josi. Der Schweizer verliess das Eis bei der 1:4-Heimniederlage gegen die Carolina Hurricanes mit einer Minus-3-Bilanz. (ram/sda)