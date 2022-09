Traumtor, Horror-Verletzung und 2 Platzverweise – St.Gallen schlägt YB und ist Leader

«Gute Besserung an Fabian Schubert, wir wünschen ihm nur das Beste. Das Spiel haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Der Platzverweis hat uns nicht in die Karten gespielt.»

Die St. Galler spielten damit zum Ende hin in doppelter Überzahl, nachdem sie ab der 21. Minute schon in einfacher Überzahl gespielt hatten. Ulisses Garcia verdiente sich den frühen Platzverweis mit einem unkontrollierten Tackling gegen Fabian Schubert, der sich bei dieser Aktion wohl einen Beinbruch zuzog. Dass sein erzieltes Tor wegen Abseits nicht zählte, war dabei das viel kleinere Übel.

«Wir haben verdient gewonnen am Ende. In der zweiten Halbzeit war es natürlich nicht mehr so schwer mit zwei Mann mehr.»

Es wäre ein würdiges Siegtor gewesen, doch nur kurz darauf war die Ostschweizer Hintermannschaft bei einem Eckball unvorsichtig und liess Cedric Zesiger zum 1:1 einköpfeln. So wurde der kurz zuvor eingewechselte Isaac Schmidt in der 64. Minute zum Siegtorschützen.

Was die Tore betrifft, spielte sich alles innerhalb von zehn Minuten ab. Vor etwas mehr als 19'000 Zuschauern sorgte der 19-jährige Aussenverteidiger Daouda Guindo für den ersten riesigen Jubel unter den St. Galler Fans. Mit einem phänomenalen Weitschuss aus gut 30 Metern brachte er seine Mannschaft in Führung.

Riesiger Taxi-Hack in Moskau: Alle verfügbaren Taxis an dieselbe Adresse bestellt

Bencic scheitert als letzte Schweizerin +++ Nadal souverän weiter

Belinda Bencic scheidet am US Open in der 3. Runde als letzte Schweizerin aus. Die als Nummer 13 gesetzte Schweizerin verliert gegen die Nummer 22 Karolina Pliskova aus Tschechien in knapp zweieinhalb Stunden 7:5, 4:6, 3:6.