Leverkusen schlägt und überholt Leipzig +++ Newcastle vergibt Sieg gegn Chelsea

Bundesliga

Leipzig – Leverkusen 1:3

Bayer Leverkusen gewinnt in der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause das Verfolgerduell in Leipzig mit 3:1 und ist neu Tabellendritter.

Nach einem schwachen Start ins Fussballjahr und der frühen Entlassung von Erik ten Hag als Trainer gelang Leverkusen unter dem früheren dänischen Nationalcoach Kasper Hjulmand doch noch ein ansehnlicher erster Saisonteil. Für den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte wird es bei einem Rückstand von mindestens neun Punkten auf den Leader Bayern München kaum reichen, aber für einen Platz in der Champions League ist das zu Saisonstart stark umgebaute Team gut auf Kurs.

In Leipzig sorgten die beiden Stürmer Martin Terrier und Patrik Schick in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit für die Tore vom 0:1 zum 2:1. Der Österreicher Xaver Schlager hatte die Gasteber in Führung geschossen. Das 3:1 in der Nachspielzeit erzielte der 18-jährige Montrell Culbreath, der bei seinem Bundesliga-Debüt 20 Minuten benötigte, um erstmals zu treffen.

Leipzig - Bayer Leverkusen 1:3 (1:2).

Tore: 35. Schlager 1:0. 40. Terrier 1:1. 44. Schick 1:2. 97. Culbreath 1:3.

Wolfsburg – Freiburg 3:4

Johan Manzambi gewinnt mit dem SC Freiburg in der letzten Bundesliga-Runde in diesem Jahr ein Sieben-Tore-Spektakel in Wolfsburg. Der Schweizer Nationalspieler ist an den letzten beiden Treffern beteiligt.

Manzambi leitete in der 71. Minute mit einem langen Einwurf das 3:3 ein, das der Niederländer Jenson Seelt mittels Eigentor erzielte. Das 4:3 fiel sieben Minuten später durch den von Manzambi in Szene gesetzten Derry Scherhant.

Für die Wolfsburger hatte vor dem Freiburger Doppelschlag der deutsche U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic dreimal getroffen. Der Ersatz-Stürmer für den am Afrika-Cup teilnehmenden Ex-Luganese Mohamed Amoura erzielte seine ersten Tore überhaupt in der Bundesliga.

Wolfsburg - Freiburg 3:4 (1:1)

Tore: 5. Treu 0:1. 13. Pejcinovic 1:1. 49. Pejcinovic 2:1. 56. Grifo (Penalty) 2:2. 69. Pejcinovic 3:2. 71. Seelt (Eigentor) 3:3. 78. Scherhant 3:4.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 79.), ohne Ogbus (Ersatz).

Köln – Union Berlin 0:1

Der FC Köln kassiert zuhause eine bittere Niederlage gegen Union Berlin. In der 83. Minute kassierte Verteidiger Rav van den Berg wegen eines Handspiels als letzter Mann eine rote Karte. Diese kurze Überzahl nutzte Union, um in der Nachspielzeit in der Person von Andras Schäfer das einzige Tor des Spiels zu erzielen.

1. FC Köln - Union Berlin 0:1 (0:0)

Tor: 91. Schäfer 0:1.

Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen van den Berg (1. FC Köln). 1. FC Köln ohne Schmied (verletzt).

HSV – Frankfurt 1:1

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem Hamburger SV und der Eintracht Frankfurt. Der vermeintliche Siegtreffer für die Hausherren von Fabio Vieira wurde wegen einer Offside-Position wieder zurückgenommen. In der ersten Halbzeit trafen Albert Lokonga für Hamburg und Hugo Larsson für Frankfurt.

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Tore: 19. Sambi Lokonga 1:0. 26. Larsson 1:1.

Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Stuttgart – Hoffenheim 0:0

Der VfB Stuttgart und Hoffenheim trennen sich mit einem torlosen Unentschieden. Auch hier jubelten die Heim-Fans vergebens. Das vermeintliche 1:0 von Deniz Undav in der 93. Minute wurde vom VAR wegen einer Offside-Position einkassiert.

VfB Stuttgart - Hoffenheim 0:0

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Werder 0:0

Auch der FC Augsburg und Werder Bremen trennen sich torlos. Hier machte der VAR dem Heimteam ebenfalls einen Strich durch die Rechnung – das 1:0 von Alexis Claude-Maurice wurde wegen eines vorausgehenden Foulspiels wieder anulliert.

Augsburg - Werder Bremen 0:0

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 78.). Werder Bremen mit Schmidt (bis 83.).

Premier League

Newcastle – Chelsea 2:2

Newcastle verspielt zuhause gegen Chelsea frühe 2:0-Führung. Die Hausherren, bei denen Fabian Schär durchspielte, waren dank zwei Toren von Nick Woltemeade in der vierten und 20. Minute in Führung gegangen. Die Magpies dominierten den ersten Durchgang nach Belieben, aber nach dem Seitenwechsel drehte das Spiel komplett.

Nur vier Minuten nach Wiederbeginn traf Reece James zum 1:2. Nur rund eine Viertelstunde später glich Joao Pedro zum 2:2-Endstand aus. (abu/sda)

