Er ist der wertvollste Fussballer der Welt: Kylian Mbappé besitzt einen Marktwert von 180 Millionen Euro. Bild: keystone

Mbappé wieder vor Haaland – das sind die wertvollsten Fussballer der Welt

Kylian Mbappé war eine der prägenden Figuren der kürzlich zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft. Nun ist der Franzose wieder der wertvollste Fussballer der Welt. Doch nicht nur der WM-Torschützenkönig konnte seinen Wert steigern.

Die WM ist beendet und das nächste Transferfenster steht kurz bevor. So kommt das neueste Marktwert-Update des Portals «Transfermarkt» gerade rechtzeitig. Dieses berechnet die Marktwerte der einzelnen Spieler nach Faktoren wie Alter, den sportlichen Leistungen, dem Potenzial oder auch der Vertragslänge. Nach der Weltmeisterschaft wurden die Marktwerte vieler Teilnehmer noch einmal angepasst. Hier erfährst du, wer jetzt die wertvollsten Fussballer sind.

Das ist die Top 10

Kylian Mbappé, 24, 180 Mio. Euro, Stürmer, PSG Erling Haaland, 22, 170 Mio., Stürmer, Manchester City Vinicius Junior, 22, 120 Mio., Linksaussen, Real Madrid Jude Bellingham, 19, 110 Mio., Mittelfeld, BVB Phil Foden, 22, 110 Mio., Mittelfeld, Manchester City Jamal Musiala, 19, 100 Mio., Mittelfeld, FC Bayern Pedri, 20, 100 Mio., Mittelfeld, FC Barcelona Bukayo Saka, 21, 100 Mio., Rechtsaussen, Arsenal Federico Valverde, 24, 100 Mio., Mittelfeld, Real Madrid Gavi, 18, 90 Mio., Mittelfeld, FC Barcelona Aurélien Tchouaméni, 22, 90 Mio., Mittelfeld, Real Madrid Harry Kane, 29, 90 Mio., Stürmer, Tottenham

Die wertvollsten Spieler sind also fast ausnahmslos Offensivspieler. An der Spitze konnte Kylian Mbappé seinen Marktwert mit seinen herausragenden Leistungen an der Weltmeisterschaft, die ihm die Auszeichnung für den besten Torschützen einbrachten, um 20 Millionen Euro steigern. Damit konnte der Franzose wieder an Erling Haaland, dessen Wert unverändert bleibt, vorbeiziehen. Dahinter konnten sich Jude Bellingham und Bukayo Saka durch den Viertelfinaleinzug mit England um je 10 Millionen verbessern, während Mbappé-Landsmann Aurélien Tchouaméni mit neu 90 Millionen Euro Marktwert ebenfalls in die Top 10 aufsteigt.

Sie profitierten von guten Leistungen an der WM: Jude Bellingham (l.) und Bukayo Saka. Bild: www.imago-images.de

Einen Verteidiger sucht man in dieser Liste vergeblich – doch auch einige Defensivspieler wussten das Turnier in Katar zu einer Wertsteigerung zu nutzen. Am stärksten steigerte sich der kroatische Innenverteidiger Josko Gvardiol, dessen Wert um ein Viertel von 60 auf 75 Millionen Euro stieg. Damit ist er nun gemeinsam mit Ruben Dias der wertvollste Verteidiger. Dahinter folgen gleich sieben Spieler mit einem Wert von 70 Millionen Euro. Darunter befinden sich mit Alphonso Davies und Matthijs de Ligt zwei Bayern-Spieler sowie ein PSG-Duo aus Achraf Hakimi und Marquinhos. Mit Chelseas Reece James, Liverpools Trent Alexander-Arnold und João Cancelo von Manchester City spielen drei dieser Verteidiger in der Premier League.

Stellt man daraus nun die wertvollste Elf zusammen, hat sie einen Wert von 1,17 Milliarden Euro, im Schnitt kosten die Spieler über 106 Millionen. Vor diesem Team würde wohl jeder Gegner vor Ehrfurcht erstarren. Der «günstigste» Spieler ist hier Goalie Thibaut Courtois mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro.

Das ist die wertvollste Elf laut « Transfermarkt ».

Damit ist diese Elf auch wertvoller als der gesamte Kader des Klubs mit dem höchsten Marktwert der Welt. Manchester City kommt insgesamt nämlich auf 1,11 Milliarden Euro. PSG mit Mbappé folgt erst auf dem dritten Rang. Der wertvollste Super-League-Kader gehört übrigens YB (56,35 Mio. Euro).

Das sind die wertvollsten Klubs

Manchester City: 1,11 Milliarden Euro Bayern München: 933,7 Millionen Euro Paris Saint-Germain: 914,55 Mio. FC Liverpool: 868 Mio. FC Chelsea: 849,5 Mio. Real Madrid: 849 Mio. FC Barcelona: 799,5 Mio. Arsenal: 759 Mio. Manchester United: 730,6 Mio. Tottenham Hotspur: 688,3 Mio.

Der wertvollste Spieler ist er nicht mehr, aber mit Manchester City steht Erling Haaland unbedrängt an der Spitze. Bild: www.imago-images.de

Bei den Schweizer Nationalspielern gab es keine Veränderungen im Vergleich zu vor der WM. Manuel Akanji führt das nationale Ranking mit einem Wert von 30 Millionen Euro weiterhin vor Granit Xhaka an.

Das sind die Top 10 der Schweizer

Manuel Akanji, 27, 30 Mio. Euro, Verteidiger, Manchester City Granit Xhaka, 30, 28 Mio., Mittelfeld, Arsenal Gregor Kobel, 25, 25 Mio., Goalie, BVB Noah Okafor, 22, 25 Mio., Stürmer, Salzburg Djibril Sow, 25, 22 Mio., Mittelfeld, Frankfurt Nico Elvedi, 26, 20 Mio., Verteidiger, Mönchengladbach Breel Embolo, 25, 20 Mio., Stürmer, Monaco Denis Zakaria, 26, 20 Mio., Mittelfeld, Chelsea Remo Freuler, 30, 13 Mio., Mittelfeld, Nottingham Fabian Rieder, 20, 10 Mio., Mittelfeld, YB Fabian Schär, 31, 10 Mio., Verteidiger, Newcastle

Manuel Akanji, hier im Zweikampf mit Brasiliens Richarlison, ist der wertvollste Schweizer. Bild: keystone

(nih)