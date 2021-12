Bundesliga: Dank Gnabry und Lewandowski: Bayern kantern Stuttgart nieder

«Wie viele Buden haben wir gemacht, Thomas?» Bild: keystone

Dank Kantersieg in Stuttgart: Bayern München ist Wintermeister

Stuttgart – Bayern München 0:5

Bayern München beendet die Hinrunde der Bundesliga zum 25. Mal als Leader. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann sichert sich den Titel des Wintermeisters am vorletzten Spieltag vor Weihnachten dank dem dem 5:0-Auswärtssieg gegen Stuttgart.

Das 1:0 durch Serge Gnabry. Video: streamja

Das 2:0 durch Serge Gnabry. Video: streamja

Überragend war Serge Gnabry, der gebürtige Stuttgarter in den Reihen von Bayern. Der deutsche Internationale krönte seinen ersten Einsatz in der Startformation seit fast einem Monat mit drei Toren und zwei Vorlagen. Ihm gelangen die ersten beiden Treffer in der 40. und 53. Minute. Als Bayern später innerhalb von fünf Minuten auf 5:0 erhöhte, trat er erneut als Torschütze in Erscheinung und legte zweimal für Robert Lewandowski auf. Dieser erzielte seine Saisontore 17 und 18.

Das 3:0 durch Robert Lewandowski. Video: streamja

Das 4:0 durch Robert Lewandowski. Video: streamja

Dank dem vierten Sieg in Folge baute Bayern München seinen Vorsprung an der Spitze auf neun Punkte aus. Der erste Verfolger Dortmund bestreitet seine Partie der 16. Runde am Mittwochabend daheim gegen Schlusslicht Greuther Fürth.

Das 5:0 durch Serge Gnabry. Video: streamja

Stuttgart - Bayern München 0:5 (0:1)

Tore: 40. Gnabry 0:1. 53. Gnabry 0:2. 69. Lewandowski 0:3. 72. Lewandowski 0:4. 74. Gnabry 0:5.

