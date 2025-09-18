klar13°
Champions League: Newcastle verliert gegen Barcelona

epa12388525 Marcus Rashford of Barcelona celebrates after scoring his second goal during the UEFA Champions League league phase match between Newcastle United and Barcelona in Newcastle, Britain, 18 S ...
Gleich zweimal konnte Marcus Rashford gegen Newcastle über einen Treffer jubeln.Bild: keystone

Barça siegt in Newcastle dank Rashford + Frankfurt zerlegt Gala + Napoli verliert bei City

Der dritte Champions-League-Abend der Woche läuft nicht im Sinn der Schweizer. Fabian Schär mit Newcastle United und Philipp Köhn mit Monaco gehen als Verlierer vom Platz.
18.09.2025, 19:4518.09.2025, 23:27
Inhaltsverzeichnis
Newcastle – BarcelonaFrankfurt – Galatasary 5:1Manchester City – Napoli 2:0Kopenhagen – Leverkusen 2:2Brügge – Monaco 4:1Sporting Lissabon – Kairat Almaty 4:1Die Tabelle

Newcastle – Barcelona

Der englische Stürmer Marcus Rashford war für Barcelona bei der Rückkehr in die alte Heimat die grosse Figur. In Newcastle erzielte der schnelle Stürmer in der 58. und 67. Minute die beiden Tore zum 2:1-Sieg.

Das zweite Tor von Marcus Rashford.Video: SRF

Der ehemalige Schweizer Nationalverteidiger Fabian Schär machte kurz vor dem 0:2 einem Stürmer Platz. Kurz vor dem ersten Treffer von Barça wurde der Innnenverteidiger von einem Schuss hart am Kopf getroffen. Schär musste lange auf dem Platz behandelt werden.

Der Anschlusstreffer Newcastles fiel erst in der 90. Minute. Anthony Gordon liess die Heimfans nochmals hoffen. Doch die Katalanen brachten die Führung über die Zeit.

Newcastle United - FC Barcelona 1:2 (0:0).
52'084 Zuschauer. - SR Nyberg.
Tore: 58. Rashford 0:1. 67. Rashford 0:2. 90. Gordon 1:2.
Bemerkungen: Newcastle United mit Schär (bis 63.).

Frankfurt – Galatasary 5:1

Eine Gala zelebrierte Eintracht Frankfurt nach zwei Jahren ohne Champions League. Galatasaray Istanbul wurde mit einer 5:1-Packung nach Hause geschickt. Dies, obwohl die Türken bereits nach acht Minuten dank Yunus Akgün führten. Noch vor der Pause konnten die Eintracht-Anhänger dreimal jubeln.

Jonathan Burkardt zeichnete sich als Doppel-Torschütze aus, der Schweizer Aurèle Amenda durfte die Feststimmung in den letzten zwölf Minuten miterleben.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5:1 (3:1).
SR Guida.
Tore: 8. Akgün 0:1. 37. Sánchez (Eigentor) 1:1. 45. Uzun 2:1. 45. Singo (Eigentor) 3:1. 66. Burkardt 4:1. 75. Knauff 5:1.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 80.).

Manchester City – Napoli 2:0

Manchester City profitierte vom frühen Platzverweis gegen Giovanni Di Lorenzo und siegte gegen den italienischen Meister Napoli 2:0. Das 1:0 war Erling Haalands 50. Tor in der Königsklasse – mit gerade mal 25 Jahren.

Unglücklich verlief das Spiel für Kevin de Bruyne. Zehn Jahre stand der Belgier bei Manchester City unter Vertrag und sein erstes Champions-League-Spiel für sein neues Team Napoli war ausgerechnet in Manchester. Nach 25 Minuten wurde der 34-Jährige aus taktischen Gründen bereits ausgerechnet. Die Fans der Skyblues ehrten ihren langjährigen Leistungsträger trotzdem mit einer Standing Ovation.

Erling Haaland mit dem 50. Tor in der Champions League.Video: SRF

Manchester City - Napoli 2:0 (0:0).
SR Zwayer.
Tore: 56. Haaland 1:0. 65. Doku 2:0.
Bemerkungen: 21. Rote Karte gegen Di Lorenzo (Napoli, Notbremse).

Kopenhagen – Leverkusen 2:2

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison muss sich Bayer Leverkusen mit einem Unentschieden gegen Basel-Bezwinger Kopenhagen zufriedengeben. Lange Zeit liegt der deutsche Vizemeister nach einem frühen Gegentor von Jordan Larsson zurück. Erst in der 82. Minute können die mitgereisten Fans der Werkself nach einem Traumtor von Alejandro Grimaldo zum ersten Mal jubeln.

Es ist der Startschuss zu einer spektakulären Schlussphase. Nur fünf Minuten später führt der dänische Meister nach dem Treffer von Robert wieder. Doch Bayer kann nochmals antworten. Dank eines Eigentors von Pantelis Hatzidiakos reisen die Leverkusener wenigstens mit einem Punkt nach Hause.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0).
SR Aghayev.
Tore: 9. Larsson 1:0. 82. Grimaldo 1:1. 86. Robert Silva 2:1. 91. Hatzidiakos (Eigentor) 2:2.

Brügge – Monaco 4:1

Die AS Monaco mit ihrem Schweizer Goalie geht in der Champions League in Brügge nach einer beschwerlichen Anreise gleich mit 1:4 unter.

Monaco traf wegen technischer Probleme am Flugzeug erst am Matchtag in Belgien ein - und war dann gegen Brügge alles andere als parat. Erst verschoss Maghnes Akliouche einen Penalty für die Monegassen, dann geriet man bereits bis zur Pause 0:3 ins Hintertreffen.

Der Schweizer Captain Denis Zakaira fehlte verletzt, der Goalie Philipp Köhn musste sich kaum Vorwürfe machen. Ohne ihn wäre die Niederlage noch höher ausgefallen. Das einzige Tor von Monaco erzielte Ansu Fati. Bei Brügge trugen sich gleich vier verschiedene Akteure in die Torschützenliste ein.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

FC Brügge - Monaco 4:1 (3:0).
SR Sozza.
Tore: 32. Tresoldi 1:0. 39. Onyedika 2:0. 42. Vanaken 3:0. 75. Diakhon 4:0. 91. Fati 4:1.
Bemerkungen: 10. Mignolet (Brügge) hält Penalty von Akliouche. Monaco mit Köhn, ohne Zakaria (verletzt). (riz/sda)

Sporting Lissabon – Kairat Almaty 4:1

Kairat Almaty blieb im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte chancenlos. 4:1 konnte sich Sporting Lissabon gegen die Kasachen durchsetzen. Trincao konnte zwei Tore erzielen.

Sporting Lissabon - Kairat 4:1 (1:0).
38'696 Zuschauer. - SR Sylwestrzak.
Tore: 44. Trincão 1:0. 65. Trincão 2:0. 67. Alisson Santos 3:0. 68. Geovany Quenda 4:0. 86. Edmilson 4:1.
Bemerkungen: 21. Kalmurza (Kairat) hält Penalty von Hjulmand. (riz/sda)

Die Tabelle

Simeone zofft sich mit Fans und Bodö/Glimt lässt die norwegischen Reporter ausflippen
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
