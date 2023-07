Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita hatte zum WM-Auftakt alles im Griff. Bild: keystone

«Die Entscheidung ist: Penalty!» – FIFA testet VAR-Neuerung an der Frauen-WM

Mehr «Sport»

Die FIFA testet an der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland eine Neuerung beim Videobeweis. Gehen die Schiedsrichterinnen raus und sehen sich eine Szene nochmals an, erklären sie danach ihren Entscheid über ein Mikrofon auch den Fans im Stadion und vor den Fernsehern zuhause.

Gleich im WM-Startspiel war diese Neuerung ein erstes Mal zu beobachten. In der 90. Minute entschied Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita nach Konsultation des Videobilds auf Handspiel einer Norwegerin und dementsprechend auf Elfmeter für Neuseeland.

Die Ankündigung lautete wie folgt: «Nach Konsultation der Videobilder lautet die Entscheidung: Penalty!» Yamashitas Erklärung, dass der Ball an die ausgestreckte Hand der norwegischen Verteidigerin flog, ging indes im Jubel des mit über 42'000 Fans besetzten Eden Park in Auckland unter.



Schiedsrichterin Yamashita entscheidet auf Penalty, Percival verpasst das 1:0. Video: SRF

Einen Einfluss auf den Ausgang des Spiels hatte der Penalty allerdings nicht. Ria Percival, die ehemalige Verteidigerin des FC Basel, setzte den Ball an die Latte. Neuseeland gewann das Startspiel der WM trotzdem überraschend mit 1:0. (abu)