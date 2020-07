Meisterzug abgefahren? St.Gallen wird vom FCB gedemütigt – Sion darf noch hoffen

In der 33. Runde der Super League dürfte der Meisterschaftszug für den FC St.Gallen abgefahren sein. Nach der 0:5-Niederlage gegen den FC Basel, rückt in der Ostschweiz in den letzten drei Runden der Kampf um Rang 2 in den Fokus.

Spannung herrschte im Spitzenduell der 33. Runde der Super League kaum fünf Minuten. Kemal Ademi (4.) und Samuele Campo (5.) sorgten beim Überraschungsteam der Super League für eine kalte Dusche, lang bevor der St. Galler Fussballplatz mit Beginn der zweiten Halbzeit zum Schauplatz eines kurzen und heftigen Unwetters wurde.

St. Gallen, das in der laufenden Saison den Grundstein zu manchem Sieg in der Startphase gelegt hatte, erhielt vom FCB etwas der eigenen Medizin. Zu viel für das Team von …