klar17°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Ex-Spieler: «Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga»

ARCHIV - 16.07.2013, Berlin: Der ehemalige deutsche Fu
Marcus Urban gilt als der erste bekannte deutsche Fussballer, der sich als schwul geoutet hat.Bild: DPA-Zentralbild

Ex-Spieler: «Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga»

Homosexualität ist im Männerfussball noch immer ein Tabu-Thema. Ein Ex-Spieler verrät: Es wird ein richtiges Geschäft mit dem Versteckspiel gemacht.
12.08.2025, 05:4412.08.2025, 05:44
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Am 18. August erscheint das Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni (Meyer & Meyer Verlag, 18 Euro, 264 Seiten). Darin sprechen Fussballgrössen wie Babak Rafati, Ottmar Hitzfeld, Marcel Reif, Gianni Infantino und Lothar Matthäus offen über Themen wie Tod, Depressionen und Suizid. Die «Bild» hat vorab Auszüge aus dem Buch veröffentlicht.

Marcus Urban, der erste deutsche Fussballer, der sich zu seiner Homosexualität bekannte, sagt darin:

«Ja, ich war der erste schwule Fussballer in Deutschland, der sich damals geoutet hat. Man dachte beim Outing von Thomas Hitzlsperger, dass es ein Wendepunkt sein könnte. War es aber nicht so richtig.»

Auch nach der Karriere oute sich kaum jemand. «Es gibt gar keinen Grund mehr, sich zu verstecken.»

Der 54-Jährige betont, dass lesbisch zu sein im Frauenfussball «meistens kaum noch ein Problem» sei, im Männerfussball jedoch schon. Das Ziel sei, dass auch dort «jeder sagen kann: Das hier ist mein Partner. Das ist unser Kind.» Viele schwule Spieler hätten sich inzwischen in Gruppen organisiert, andere seien Einzelkämpfer.

epa00970055 Thomas Hitzlsperger of Germany (L) fights for the ball with Denmark&#039;s Christian Poulsen (C) during their friendly soccer match at the MSV- Arena in Duisburg, Germany on Wednesday, 28 ...
Thomas Hitzlsperger (links) outete sich erst nach seiner Karriere als homosexuell.Bild: EPA

In der Bundesliga gibt es «sehr nette, sehr hübsche» Paare

Über das gescheiterte Gruppen-Coming-out am 17. Mai 2024 sagt Urban: «Am Ende traute sich keiner. Es gibt in ihrem Umfeld noch zu viele Menschen, die ihnen davon abraten – Medienanwälte, Berater:innen, Familie.» Diese handelten oft aus Eigeninteresse und bremsten den Wunsch der Spieler nach Freiheit.

Urban kritisiert auch die Situation in manchen Kabinen:

«Es gibt Gruppen, die das nicht akzeptieren, weil sie durch vermeintlich religiöse Aktivisten manipuliert werden. Sobald Menschenfeindlichkeiten kommuniziert werden, hat das nichts mehr mit Glauben zu tun.»

Er schildert zudem, dass es Geschäftszweige innerhalb der Szene gebe: Scheinfreundinnen, arrangierte Ehen, organisierte Treffen. «Auch Berater machen das zum Teil und haben die Spieler dann in der Hand.» Und weiter:

«Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga, und zwar sehr nette, sehr hübsche. Und vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem sie sich outen.»

Für Urban steht fest: «Früher hiess es immer, Medien und Fans seien schuld, dass sich niemand outet. Heute sind es die Ängste der Spieler und die Leute um sie herum.»

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
Schnappt sich ManCity diesen Real-Star? ++ Sion bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Spanische Stadt verbietet muslimische Feste – und niemand weiss genau warum
5
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
Meistgeteilt
1
Trump: «mache keinen Deal mit Putin» ++ Trump: «Putin und Selenskyj sollen sich treffen»
2
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Neues Gesetz in Italien: Wenn du Müll aus dem Auto wirfst, wird es richtig teuer
5
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
«Palästinensischer Pelé» in Gaza getötet – jetzt kritisiert Mo Salah die UEFA
Suleiman al-Obeid, ein bekannter palästinensischer Fussballer, wurde im Gaza-Streifen getötet – mutmasslich bei einem israelischen Luftschlag. Liverpool-Stürmer Mo Salah ist nicht zufrieden mit der Stellungnahme der UEFA zum Tod des Sportlers.
Der ehemalige palästinensische Fussballer Suleiman al-Obeid kam kürzlich im Gaza-Streifen ums Leben. Laut dem palästinensischen Fussballverband PFA starb al-Obeid durch einen Luftangriff der israelischen Armee, wie der türkische Staatsender TRT berichtete.
Zur Story