Marcus Urban gilt als der erste bekannte deutsche Fussballer, der sich als schwul geoutet hat. Bild: DPA-Zentralbild

Ex-Spieler: «Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga»

Homosexualität ist im Männerfussball noch immer ein Tabu-Thema. Ein Ex-Spieler verrät: Es wird ein richtiges Geschäft mit dem Versteckspiel gemacht.

Am 18. August erscheint das Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni (Meyer & Meyer Verlag, 18 Euro, 264 Seiten). Darin sprechen Fussballgrössen wie Babak Rafati, Ottmar Hitzfeld, Marcel Reif, Gianni Infantino und Lothar Matthäus offen über Themen wie Tod, Depressionen und Suizid. Die «Bild» hat vorab Auszüge aus dem Buch veröffentlicht.

Marcus Urban, der erste deutsche Fussballer, der sich zu seiner Homosexualität bekannte, sagt darin:

«Ja, ich war der erste schwule Fussballer in Deutschland, der sich damals geoutet hat. Man dachte beim Outing von Thomas Hitzlsperger, dass es ein Wendepunkt sein könnte. War es aber nicht so richtig.»

Auch nach der Karriere oute sich kaum jemand. «Es gibt gar keinen Grund mehr, sich zu verstecken.»

Der 54-Jährige betont, dass lesbisch zu sein im Frauenfussball «meistens kaum noch ein Problem» sei, im Männerfussball jedoch schon. Das Ziel sei, dass auch dort «jeder sagen kann: Das hier ist mein Partner. Das ist unser Kind.» Viele schwule Spieler hätten sich inzwischen in Gruppen organisiert, andere seien Einzelkämpfer.

Thomas Hitzlsperger (links) outete sich erst nach seiner Karriere als homosexuell. Bild: EPA

In der Bundesliga gibt es «sehr nette, sehr hübsche» Paare

Über das gescheiterte Gruppen-Coming-out am 17. Mai 2024 sagt Urban: «Am Ende traute sich keiner. Es gibt in ihrem Umfeld noch zu viele Menschen, die ihnen davon abraten – Medienanwälte, Berater:innen, Familie.» Diese handelten oft aus Eigeninteresse und bremsten den Wunsch der Spieler nach Freiheit.

Urban kritisiert auch die Situation in manchen Kabinen:

«Es gibt Gruppen, die das nicht akzeptieren, weil sie durch vermeintlich religiöse Aktivisten manipuliert werden. Sobald Menschenfeindlichkeiten kommuniziert werden, hat das nichts mehr mit Glauben zu tun.»

Er schildert zudem, dass es Geschäftszweige innerhalb der Szene gebe: Scheinfreundinnen, arrangierte Ehen, organisierte Treffen. «Auch Berater machen das zum Teil und haben die Spieler dann in der Hand.» Und weiter:

«Es gibt auch schwule Paare in der Bundesliga, und zwar sehr nette, sehr hübsche. Und vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem sie sich outen.»

Für Urban steht fest: «Früher hiess es immer, Medien und Fans seien schuld, dass sich niemand outet. Heute sind es die Ängste der Spieler und die Leute um sie herum.»

