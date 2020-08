Es knallt wieder beim FCB – jetzt schmeisst auch der enttäuschte Alex Frei hin

Der Horror von New York – Typhoid Mary war der erste Superspreader

Eine irische Köchin wird nach 1900 zum Gesicht einer Seuche und zur Freak-Celebrity. Dies ist die unglaubliche Geschichte der Mary Mallon.

Ein Mann kniet sich vor das Grab einer Frau. Nimmt sein bestes Messer und steckt es vor ihrem Grabstein in die Erde. Für immer. Das Messer ist seine Opfergabe, für eine, die er zu verstehen glaubt. Der Mann ist Anthony Bourdain. Ein Koch aus New York, der zufälligerweise weltberühmt geworden ist, weil er über das harte Leben in den Küchen geschrieben hat. Die Frau ist Mary Mallon. Eine Köchin aus New York, die zufälligerweise weltberühmt geworden ist, weil sie als erster Superspreader …