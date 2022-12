Marokkos Nationalteam sorgte für grosse Euphorie – und wurde nicht nur im Stadion gefeiert. Bild: keystone

Marokko feiert historischen Erfolg in aller Welt – Polizei schreitet an einigen Orten ein

Bereits der Sieg im Achtelfinal gegen Spanien war von historischer Bedeutung. Dank des Erfolgs im Penaltyschiessen erreichte Marokko erstmals in seiner Geschichte den Viertelfinal an einer Weltmeisterschaft. Doch einige Tage später setzte Marokkos Nationalteam noch einen drauf – mit einem 1:0-Erfolg gegen das stark favorisierte Portugal und dem damit verbundenen Einzug in den Halbfinal. Damit gelingt dem Team von Walid Regragui etwas, was noch keine afrikanische Nation zuvor geschafft hat.

Entsprechend gross war die Freude nicht nur beim Team sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion. In Marokko brachen nach Abpfiff alle Dämme:

Und der geschichtsträchtige Erfolg der «Atlaslöwen» wurde nicht nur in Casablanca, Marrakesch oder Rabat gefeiert. Auf dem ganzen Globus freuten sich Marokkanerinnen und Marokkaner über den Sieg.

Die besten Jubelbilder aus aller Welt: 1 / 23 Marokko feiert in aller Welt den Einzug in den WM-Halbfinal quelle: keystone / jalal morchidi

Aber auch andere Fussballfans waren von dem Team begeistert. Besonders Sofiane Boufal, der mit seiner Mutter ein Freudentänzchen aufführte, und der Sohn von Goalie Bono mit den Handschuhen seines Vaters erwärmten die Herzen von Fans aus aller Welt.

Die Euphorie über den ersten Halbfinaleinzug einer afrikanischen Nation war vor allem in Afrika und den arabischen Ländern riesig. So feierten in Doha unter anderem pakistanische und afghanische Fussballfans den Erfolg der Marokkaner.

Und selbst die Moderatoren der Partie im ghanaischen Fernsehen konnten ihre Freude nicht verbergen.

Neben den marokkanischen Fahnen war bei den Spielern auch eine Flagge Palästinas zu sehen.

Die Marokkaner mit der palästinensischen Flagge. Bild: keystone

Und so wurden die «Atlaslöwen» auch in Jerusalem gefeiert. Dort versammelten sich viele Palästinenser, um ihre Freude kundzutun.

Doch lange ging es nicht, bis die Polizei die Versammlung gewaltvoll auflöste, wie die Journalistin Fatima AbdulKarim vom «Wall Street Journal» auf Twitter zeigt.

Ob es eine Reaktion auf Ausschreitungen oder eine Unterdrückungsmassnahme war, ist nicht genauer bekannt. Aber Jerusalem war nicht der einzige Ort, an dem die Polizei eingreifen musste. In Paris kam es zu Ausschreitungen auf der Champs-Élysées. Dabei sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen und auch Feuerwerkskörper sowie Teile einer Baustelle sollen zum Angriff auf die Beamten genutzt worden sein, wie die Deutsche Presse-Agentur dpa berichtet.

In den Niederlanden gab es ebenfalls Festnahmen, nachdem die Feiern in einigen Grossstädten wie Amsterdam, Rotterdam oder Utrecht eskaliert waren. Fans hatten schwere Böller gezündet. Bereits nach dem Erfolg Marokkos gegen Belgien war es in Brüssel zu Strassenschlachten gekommen. (nih)