Video: twitter/Yassin Akouh

Heftige Krawalle nach Marokkos Sieg gegen Belgien

Nach dem überraschenden 2:0-Sieg von Marokko gegen Belgien ist es in Brüssel zu Strassenschlachten gekommen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Randalierer vor.

Die Randalierer zerstörten Schaufenster und zündeten ein Auto und Mülleimer an. Elf Menschen wurden laut Polizei in Brüssel festgenommen, eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Am frühen Abend kehrte demnach wieder Ruhe ein.

In Belgien leben mehr als eine halbe Millionen Menschen mit marokkanischen Wurzeln.

Video: twitter/Yassin Akouh

(aya)

