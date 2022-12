«Harry Pain» sorgt für «grausames Ausscheiden» – die Presse nach Englands WM-Aus

«Der Weltmeisterschaftspokal wird also über Weihnachten nicht nach Hause kommen. Er war seit 56 Jahren nicht mehr da und hat nun beschlossen, dass er stattdessen bei den Schwiegereltern bleibt. Wieder einmal. Nach der Hoffnung und dem Optimismus der letzten drei Wochen dieses Turniers, in denen wir uns eingeredet hatten, dass die Sterne günstig stehen, blieb für England nur noch das vertraute Gefühl der erdrückenden Enttäuschung und des Selbsthasses. Was zum Teufel ist mit uns los? Warum schaffen wir es nie, die letzten Schritte zu gehen?



Irgendwie war es dieses Mal schlimmer. Vielleicht fühlt es sich jedes Mal schlimmer an und wir vergessen es einfach. Aber England hat sich im Al-Bayt-Stadion am Rande der arabischen Wüste ins Zeug gelegt und den Weltmeister und Turnierfavoriten bei dieser Viertelfinalniederlage in den Schatten gestellt. Frankreich ist eine wunderbare, starke Mannschaft, aber England war über weite Strecken des Spiels besser als sie. Sie hätten mehr verdient als eine weitere Episode von Herzschmerz.»