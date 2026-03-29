Von Allmen lässt sich live im TV die Haare rasieren – Eishockey-Nati ist Team des Jahres
Die Sports Awards haben schon früh ihr erstes Highlights: Franjo von Allmen liess sich von SRF-Moderatorin Fabienne Gyr seine Glücksnummer 42 in die Haare rasieren. Der Schweizer Ski-Star ist in der Kategorie Sportler des Jahres nominiert. Unvergessen, wie sich er und seine Teamkollegen nach seinem Triumph in der WM-Abfahrt neue Frisuren verpassten. Deshalb hatte Gyr bei der TV-Gala in Zürich nun einen Rasierer dabei – dass von Allmen tatsächlich einwilligte, überraschte sie aber. Ihren Job erfüllte sie dennoch nicht schlecht.
Nach der kurzfristigen Verschiebung infolge der Brandkatastrophe in Crans-Montana finden die Sports Awards drei Monate später als ursprünglich geplant statt. Bei der TV-Gala in Zürich werden unter anderem die Schweizer Sportlerin und der Schweizer Sportler des Jahres 2025 gekürt. Wer am Ende obenaus schwingt, entscheidet auch das TV-Publikum per Televoting.
Hier findest du alle Nominierten und wirst du bezüglich der bereits vergebenen Awards auf dem Laufenden gehalten:
Team des Jahres Eishockey-Nati der Männer
Die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wurde als Team des Jahres ausgezeichnet. Die Nati setzte sich bei der Wahl vor dem Fussball-Nationalteam der Frauen und dem Weltmeister-Duo Loïc Meillard/Franjo von Allmen in der alpinen Team-Kombination durch. Für die Eishockey-Auswahl ist es nach 1986, 2013 und 2018 die vierte Auszeichnung dieser Art. Das Team von Trainer Patrick Fischer verdiente sich den Award mit dem vierten WM-Finaleinzug innert zwölf Jahren.
Die weiteren Nominierten
- Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin
- Nationalteam Frauen, Fussball
MVP des Jahres Géraldine Reuteler
Die erste Preisträgerin des Abends ist Géraldine Reuteler: Die 26-jährige Fussballerin wurde als MVP des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bei der Wahl zur wertvollsten Persönlichkeit im Schweizer Teamsport setzte sich die Nidwaldnerin gegen namhafte Konkurrenz durch – unter ihnen der ehemalige Nationaltorhüter Yann Sommer (Gewinner von 2021) sowie die Eishockey-Stars Sven Andrighetto und Leonardo Genoni.
Reuteler war das Gesicht des Schweizer Nationalteams bei der Heim-EM im vergangenen Sommer. Auf dem Weg zum historischen Viertelfinal-Einzug wurde die Frankfurt-Spielerin in allen drei Gruppenspielen von der UEFA zur «Spielerin des Spiels» gekürt – ein Novum in der EM-Geschichte, bei Frauen wie Männern. Die Offensivspielerin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist sie die erste Frau, die in der 2019 eingeführten MVP-Kategorie triumphieren konnte.
Die weiteren Nominierten
- Sven Andrighetto, Eishockey
- Leonardo Genoni, Eishockey (Platz 3)
- Lara Heini, Unihockey (Platz 2)
- Tabea Schmid, Handball
- Yann Sommer, Fussball
Talent des Jahres Debora Annen
Die 23-jährige Debora Annen wird als bestes Talent des Jahres ausgezeichnet und erhält von der Schweizer Sporthilfe einen Förderpreis in Höhe von 12'000 Franken. Die Bobfahrerin wurde U23-Weltmeisterin im Mono- und Zweierbob und etablierte sich zudem im Bob-Weltcup. Annen ist die Tochter vom dreifachen Olympiamedaillengewinner Martin Annen.
Die weiteren Nominierten
- Henry Bernet, Tennis
- April Fohouo, Judo
Sportlerin des Jahres
Die Nominierten
- Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
- Lara Gut-Behrami, Ski alpin
- Ditaji Kambundji, Leichtathletik
- Alessandra Keller, Mountainbike
- Camille Rast, Ski alpin
- Marlen Reusser, Rad Strasse
Sportler des Jahres
Die Nominierten
- Loïc Meillard, Ski alpin
- Marco Odermatt, Ski alpin
- Armon Orlik, Schwingen
- Noè Ponti, Schwimmen
- Noe Seifert, Kunstturnen
- Franjo von Allmen, Ski alpin
Trainer:in des Jahres
Die Nominierten
- Florian Clivaz, Leichtathletik
- Patrick Fischer, Eishockey
- Pia Sundhage, Fussball
Para-Athlet:in des Jahres
Die Nominierten
- Catherine Debrunner, Para-Leichtathletik
- Marcel Hug, Para-Leichtathletik
- Flurina Rigling, Para-Cycling
(nih/sda)