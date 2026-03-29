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Sports Awards: Von Allmen lässt sich Haare rasieren – das sind Gewinner

Fabienne Gyr, rechts, rasiert Franjo von Allmen, Ski alpin, links, die Nummer 42 in die Haare an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die ...
Franjo von Allmen hat eine neue Frisur.Bild: keystone

Von Allmen lässt sich live im TV die Haare rasieren – Eishockey-Nati ist Team des Jahres

29.03.2026, 20:5029.03.2026, 21:15

Die Sports Awards haben schon früh ihr erstes Highlights: Franjo von Allmen liess sich von SRF-Moderatorin Fabienne Gyr seine Glücksnummer 42 in die Haare rasieren. Der Schweizer Ski-Star ist in der Kategorie Sportler des Jahres nominiert. Unvergessen, wie sich er und seine Teamkollegen nach seinem Triumph in der WM-Abfahrt neue Frisuren verpassten. Deshalb hatte Gyr bei der TV-Gala in Zürich nun einen Rasierer dabei – dass von Allmen tatsächlich einwilligte, überraschte sie aber. Ihren Job erfüllte sie dennoch nicht schlecht.

SRF-Moderatorin Gyr vergeht sich mit dem Rasierer an von Allmen.Video: SRF

Nach der kurzfristigen Verschiebung infolge der Brandkatastrophe in Crans-Montana finden die Sports Awards drei Monate später als ursprünglich geplant statt. Bei der TV-Gala in Zürich werden unter anderem die Schweizer Sportlerin und der Schweizer Sportler des Jahres 2025 gekürt. Wer am Ende obenaus schwingt, entscheidet auch das TV-Publikum per Televoting.

Hier findest du alle Nominierten und wirst du bezüglich der bereits vergebenen Awards auf dem Laufenden gehalten:

Inhaltsverzeichnis
Team des Jahres Eishockey-Nati der MännerMVP des Jahres Géraldine ReutelerTalent des Jahres Debora AnnenSportlerin des JahresSportler des JahresTrainer:in des JahresPara-Athlet:in des Jahres

Team des Jahres Eishockey-Nati der Männer

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wurde als Team des Jahres ausgezeichnet. Die Nati setzte sich bei der Wahl vor dem Fussball-Nationalteam der Frauen und dem Weltmeister-Duo Loïc Meillard/Franjo von Allmen in der alpinen Team-Kombination durch. Für die Eishockey-Auswahl ist es nach 1986, 2013 und 2018 die vierte Auszeichnung dieser Art. Das Team von Trainer Patrick Fischer verdiente sich den Award mit dem vierten WM-Finaleinzug innert zwölf Jahren.

epa12135789 Switzerland&#039;s Andrea Glauser with his silver medal after the IIHF Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and the USA at Avicii Arena in Stockholm, Sweden, 25 Ma ...
Die WM-Silbermedaille sorgte bei der Hockey-Nati nicht für grosse Freude.Bild: keystone
«Es ist eine grosse Ehre. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit an der WM, auch wenn es leider nicht geklappt hat mit Gold.»
Goalie Leonardo Genoni

Die weiteren Nominierten

  • Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin
  • Nationalteam Frauen, Fussball

MVP des Jahres Géraldine Reuteler

Die erste Preisträgerin des Abends ist Géraldine Reuteler: Die 26-jährige Fussballerin wurde als MVP des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bei der Wahl zur wertvollsten Persönlichkeit im Schweizer Teamsport setzte sich die Nidwaldnerin gegen namhafte Konkurrenz durch – unter ihnen der ehemalige Nationaltorhüter Yann Sommer (Gewinner von 2021) sowie die Eishockey-Stars Sven Andrighetto und Leonardo Genoni.

Geraldine Reuteler, Fussball, erhaelt den Preis MVP des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde aufgrund der F ...
Géraldine Reuteler war an der Heim-EM die beste Schweizerin.Bild: keystone

Reuteler war das Gesicht des Schweizer Nationalteams bei der Heim-EM im vergangenen Sommer. Auf dem Weg zum historischen Viertelfinal-Einzug wurde die Frankfurt-Spielerin in allen drei Gruppenspielen von der UEFA zur «Spielerin des Spiels» gekürt – ein Novum in der EM-Geschichte, bei Frauen wie Männern. Die Offensivspielerin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist sie die erste Frau, die in der 2019 eingeführten MVP-Kategorie triumphieren konnte.

«Danke der ganzen Schweiz! Was wir im letzten Sommer erleben durften, war magisch!

Die weiteren Nominierten

  • Sven Andrighetto, Eishockey
  • Leonardo Genoni, Eishockey (Platz 3)
  • Lara Heini, Unihockey (Platz 2)
  • Tabea Schmid, Handball
  • Yann Sommer, Fussball

Talent des Jahres Debora Annen

Die 23-jährige Debora Annen wird als bestes Talent des Jahres ausgezeichnet und erhält von der Schweizer Sporthilfe einen Förderpreis in Höhe von 12'000 Franken. Die Bobfahrerin wurde U23-Weltmeisterin im Mono- und Zweierbob und etablierte sich zudem im Bob-Weltcup. Annen ist die Tochter vom dreifachen Olympiamedaillengewinner Martin Annen.

Debora Annen of Switzerland reacts in the finish area during the women&#039;s monobob bobsled heat 4 at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on Monday, February 16, 2026. (K ...
Bild: keystone

Die weiteren Nominierten

  • Henry Bernet, Tennis
  • April Fohouo, Judo

Sportlerin des Jahres

Die Nominierten

  • Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
  • Lara Gut-Behrami, Ski alpin
  • Ditaji Kambundji, Leichtathletik
  • Alessandra Keller, Mountainbike
  • Camille Rast, Ski alpin
  • Marlen Reusser, Rad Strasse

Sportler des Jahres

Die Nominierten

  • Loïc Meillard, Ski alpin
  • Marco Odermatt, Ski alpin
  • Armon Orlik, Schwingen
  • Noè Ponti, Schwimmen
  • Noe Seifert, Kunstturnen
  • Franjo von Allmen, Ski alpin

Trainer:in des Jahres

Die Nominierten

  • Florian Clivaz, Leichtathletik
  • Patrick Fischer, Eishockey
  • Pia Sundhage, Fussball

Para-Athlet:in des Jahres

Die Nominierten

  • Catherine Debrunner, Para-Leichtathletik
  • Marcel Hug, Para-Leichtathletik
  • Flurina Rigling, Para-Cycling

(nih/sda)

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