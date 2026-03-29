SRF-Moderatorin Fabienne Gyr war mit ihrem Werk in Franjo von Allmens Haaren nicht ganz zufrieden. Bild: keystone

Franjo von Allmen lässt sich live im TV von Moderatorin die Haare rasieren

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Die Sports Awards haben schon früh ihr erstes Highlight: Franjo von Allmen liess sich von SRF-Moderatorin Fabienne Gyr seine Glückszahl 42 in die Haare rasieren.

Der Schweizer Ski-Star ist in der Kategorie Sportler des Jahres nominiert. Verdient hat er sich dies vor allem mit seinen Triumphen in der Abfahrt und der Team-Kombination (gemeinsam mit Loïc Meillard) bei der Weltmeisterschaft in Saalbach im vergangenen Februar. Im für die Wahl relevanten Zeitraum von November 2024 bis Oktober 2025 brillierte der 24-jährige Berner Oberländer aber auch mit drei Weltcupsiegen – unter anderem im Super-G am Lauberhorn.

SRF-Moderatorin Gyr vergeht sich mit dem Rasierer an von Allmen. Video: SRF

Unvergessen, wie sich von Allmen und seine Teamkollegen nach seinem Triumph in der WM-Abfahrt eine Halbglatze verpassten. Deshalb hatte Moderatorin Gyr bei der TV-Gala in Zürich nun einen Rasierer dabei. Erst zögerte von Allmen: «Ich habe erst heute meine Haare geschnitten, das wäre doch schade, nicht?» Dann schlug er aber vor, dass Gyr ihm seine Glücksnummer 42 in die Haare rasieren könnte.

Dass von Allmen tatsächlich einwilligte, überraschte die SRF-Moderatorin. Ihren Job erfüllte sie trotz zittriger Hände nicht schlecht. «Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit wirklich nicht», lachte von Allmen danach. Ob er später auch noch einen Award entgegennehmen darf, wird sich erst noch zeigen. Mit ihm nominiert sind seine Teamkollegen Marco Odermatt und Loïc Meillard, aber auch Schwingerkönig Armon Orlik, Schwimmer Noè Ponti und Kunstturner Noe Seifert. (nih)