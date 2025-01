Steffen Baumgart gewinnt zum ersten Mal als Trainer von Union Berlin. Bild: www.imago-images.de

Union gewinnt wieder einmal+++ Nächste Niederlage für Tottenham ++ Real neuer Leader

Bundesliga

Union Berlin – Mainz 05 2:1

Nach zehn Spielen ohne Sieg kommt Union Berlin in der 18. Runde der Bundesliga zum 2:1-Heimsieg gegen Mainz.

Benedict Hollerbach nach wenigen Sekunden und Robert Skov mit einem Penalty Mitte der ersten Halbzeit sicherten den überraschenden Berliner Erfolg gegen die in dieser Saison starken Mainzer, die zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatten. Silvan Widmer wurde bei Mainz für die letzte halbe Stunde eingewechselt.

Das seit diesem Jahr von Steffen Baumgart trainierte Union Berlin war mit zwei Niederlagen ins 2025 gestartet.

Union Berlin - Mainz 05 2:1 (2:1).

Tore: 1. Hollerbach 1:0. 5. Amiri (Penalty) 1:1. 24. Skov (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 61.).

Premier League

Everton – Tottenham 3:2

Die Krise von Tottenham wird immer grösser. Gegen Everton gehen die Spurs in der Meisterschaft zum sechsten Mal in Serie nicht als Gewinner vom Platz.

Everton legte den Grundstein zum Sieg bereits in der ersten Halbzeit. Nach 45 Minuten lag Tottenham schon 0:3 hinten.

Im zweiten Abschnitt kam die Reaktion zu spät. Erst in der Schlussviertelstunde konnte Dejan Kulusevski das erste Tor für Tottenham erzielen. In der Nachspielzeit verkürzte Richarlison noch auf 2:3. Durch die Niederlage bleiben die Spurs auf dem 15. Platz.

Manchester United – Brighton 1:3

Auch Manchester United geht als Verlierer vom Platz. Gegen Brighton unterliegen die Red Devils im Old Trafford mit 1:3 und kassieren die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr.

Für die Entscheidung sorgte Brighton & Hove Albion in der zweiten Halbzeit. Kaoru Mitoma erzielte nach einer Stunde das 2:1 und fünfzehn Minuten später erhöhte Gerginio Rutter nach einem groben Patzer von André Onana. Manchester United steht in der Premier League weiterhin auf Platz 13.

Serie A

La Liga

Real Madrid – Las Palmas 4:1

Die Königlichen stehen in der La Liga neu an der Spitze. Nach der gestrigen Niederlage von Atlético Madrid, konnte Real heute ohne Probleme gegen Las Palmas gewinnen und zieht am Stadtrivalen vorbei.

Mbappé konnte heute gleich zweimal jubeln. Bild: keystone

Fabio Silva brachte den grossen Aussenseiter zwar in der ersten Minute in Führung, doch bis zur Pause konnte Madrid das Spiel zu ihren Gunsten drehen und führte 3:1. Kylian Mbappé war doppelt erfolgreich. In der zweiten Halbzeit erhöhte Rodrygo für den amtierenden Meister.

Real Madrid - Las Palmas 4:1 (3:1).

Tore: 1. Silva 0:1. 18. Mbappé (Penalty) 1:1. 33. Diaz 2:1. 36. Mbappé 3:1. 57. Rodrygo 4:1.

Bemerkungen: 64. Rote Karte gegen Ramirez (Las Palmas). (riz/sda)