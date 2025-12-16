Ousmane Dembélé ist Weltfussballer des Jahres. Bild: keystone

Ousmane Dembélé und Aitana Bonmati sind Weltfussballer – Sommer nicht der beste Torhüter

Am Dienstagabend fanden die FIFA-Awards statt. In Doha wurde Ousmane Dembélé erstmals zum Weltfussballer gewählt. Bei den Frauen setzte sich erneut Aitana Bonmati durch.

Weltfussballer

Ousmane Dembélé ist zum ersten Mal Weltfussballer. Der Franzose von Paris Saint-Germain setzt sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé und den Spanier Lamine Yamal durch. Der 28-jährige Dembélé ist Nachfolger des Brasilianers Vinicius Junior. Bereits im September sicherte sich Dembélé den Ballon d'Or.

Weltfussballerin

Als weltbeste Spielerin wurde zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmati vom FC Barcelona geehrt. An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Captains, Fussball-Journalisten und Fans über die offizielle Webseite der FIFA.

Welttrainer – Männer

Zum Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt, der Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt hatte und sich bei der Wahl unter anderem gegen Hansi Flick vom FC Barcelona und Arne Slot vom FC Liverpool durchsetzte.

Welttrainer – Frauen

Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte in diesem Sommer mit England beim Turnier in der Schweiz ihren insgesamt dritten EM-Titel als Nationaltrainerin.

Welttorhüter

Als beste Goalies wurden der Italiener Gianluigi Donnarumma von Manchester City. Der 26-jährige, welcher letzte Saison noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand, gewann bereits den Ballon d'Or. Ebenfalls war der Schweizer Yann Sommer nominiert. Auf welcher Position der Torhüter von Inter Mailand landete, ist noch nicht bekannt.

Welttorhüterin

Auch der Engländerin Hannah Hampton gelingt das Double. Auch die Torhüterin von Manchester City gewann bereits wie Donnarumma den Ballon d'Or. Mit England gewann Hampton im vergangenen Sommer die Europameisterschaft, welche in der Schweiz ausgetragen wurde.

Puskas-Award

Santiago Montiel erzielte das schönste Tor des Jahres. Der Spieler vom argentinischen Verein Independiente traf mit einem spektakulären Fallrückzieher.



Martha-Award

Lizbeth Ovalle erzielte das schönste Frauen-Tor des Jahres. Durch einen fantastischen Treffer mit der Hacke sichert sich die Mexikanerin den Martha-Award.

(riz/sda)