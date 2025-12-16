Nebel
Ski: Entwarnung bei Holdener nach Sturz im Slalom

Switzerland&#039;s Wendy Holdener competes in an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, in Courchevel, France, Tuesday, Dec. 16, 2025. (AP Photo/Pier Marco Tacca) France World Cup Alpine Skiing
Wendy Holdener stürzte am Dienstag nach der Zielankuft.Bild: keystone

«Mehr oder weniger okay»: Erste Entwarnung bei Holdener nach Sturz im Zielraum

16.12.2025, 18:1916.12.2025, 18:23

Nach den Verletzungen der Schweizer Speed-Spezialistinnen Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin ist nun auch noch Wendy Holdener gestürzt.

Als Holdener im ersten Lauf des Slaloms von Courchevel das Ziel erreichte, fuhr die Schwyzerin über eine Mulde, welche sie zu Fall brachte. Daraufhin krachte Holdener in die Werbebande und blieb für kurze Zeit liegen.

Der Sturz von Wendy Holdener.Video: SRF

Benommen verliess Holdener daraufhin den Zielraum. Wie in der Livesendung vom «SRF» bekanntgegeben wurde, geht es Holdener «mehr oder weniger gut». Kurze Zeit später stürzte auch noch die Kanadierin Laurence St-Germain im Zielraum.

Erst am letzten Donnerstag verletzte sich Michelle Gisin im Abfahrtstraining schwer und wird die gesamte Saison ausfallen. Es wäre ein nächster grosser Rückschlag für das Schweizer Ski-Team der Frauen.

Der erste Lauf in Courchevel ist aktuell noch im Gange. Die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr und kann bei watson live mitverfolgt werden. Holdener ist aktuell auf dem achten Zwischenrang klassiert. (riz)

Interview
Wendy Holdener über Shiffrin: «Wenn ich mein bestes Skifahren zeige, bin ich dabei»
