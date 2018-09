Sport

Fussball

Hier stürzt eine Absperrung ein – 8 Verletzte



Bild: EPA/EFE

Schock während Fussballmatch: Hier stürzt eine Absperrung ein – 8 Verletzte

Beim Einsturz einer Absperrung in einem spanischen Fussballstadion sind mindestens acht Fussballfans verletzt worden. Acht Anhänger des FC Sevilla seien nach dem Vorfall in ein Spital gebracht worden, teilte der baskische Verein Eibar am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit.

Es preferible irte a Sevilla y perder la silla que llegar a Eibar y perder la pierna. pic.twitter.com/e8wADktPiZ — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) 29. September 2018

Die Absperrung im Stadion von Eibar hatte nachgegeben, als die Sevilla-Fans über einen verwandelten Elfmeter jubelten. Die Zuschauer auf der Besuchertribüne waren nach unten Richtung Rasen geeilt, um mit dem Torschützen Ever Banega zu feiern. Die in etwa einem Meter Höhe angebrachte Absperrung brach unter dem Gewicht der jubelnden Menge zusammen; mehrere Fans fielen zu Boden.

Das Spiel wurde für etwa zehn Minuten unterbrochen. Der FC Sevilla ging am Ende mit 3:1 als Sieger vom Platz. (sda/afp)

Eine andere Tragödie in der Fussballgeschichte – Die Katastrophe von Heysel 1985:

Wenn 70 Kinder, 3 Fussballprofis auseinander nehmen: Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter