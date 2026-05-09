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Slavia-Prag-Chaoten stürmen das Feld und greifen gegnerische Fans an

Utkani 2. kola nadstavby prvni fotbalove ligy: SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, 9. kvetna 2026, Praha. Fanousci Slavie vbehnutim na hraci plochu predcasne ukoncili zapas. CTKxPhoto/VitxSimanek CTKPh ...
In Prag kam es kurz vor Spielschluss zu einem Platzsturm.Bild: www.imago-images.de

Spielabbruch statt Meisterfeier: Slavia-Prag-Chaoten greifen Rivalen mit Pyros an

Riesiger Skandal in der tschechischen Liga: Slavia Prag war nur noch drei Minuten vom Meistertitel entfernt. Doch dann sorgten die eigenen Fans für einen riesigen Skandal und einen Spielabbruch.
09.05.2026, 22:5309.05.2026, 22:53

Mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen Sparta Prag hätte Slavia Prag am Samstagabend drei Runden vor dem Saisonende tschechischer Meister werden können. Lange sah es auch sehr gut aus für Slavia und in der 97. Minute führten sie im Stadtderby mit 3:2. In der Nachspielzeit wären noch drei Minuten zu spielen gewesen. Und dann kam es zum grossen Skandal.

Die Fans von Slavia Prag stürmten das Feld und einige Chaoten hatten auch Feuerwerkskörper in der Hand. Während die meisten in Richtung Gästesektor flogen, wurde auch der gegnerische Torhüter Jakub Surovcik angegriffen.

Die Sparta-Spieler rannten umgehend in die Katakomben und stellten klar, dass sie nicht mehr auf den Platz zurückkehren würden. Wie der tschechische Fernsehsender «Oneplay» berichtet, flüchtete das gesamte Team in den Car und fuhr schnell davon.

Wie es weitergehen wird, ist noch nicht klar. Es ist damit zu rechnen, dass Slavia Prag gebüsst wird, und auch eine Forfait-Niederlage ist nicht auszuschliessen. Ohne das heutige Derby liegt Slavia noch acht Punkte vor dem Stadtrivalen. Sollte es für Sparta einen Forfait-Sieg geben, würde der Kampf um die Meisterschaft kurz vor dem Saisonende nochmals spannend werden. Slavia wurde in der letzten Saison zum ersten Mal seit 2021 wieder tschechischer Meister. (riz)

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