Real Madrid gegen Barcelona in Liveticker: Der Clásico als Spitzenkampf



Bild: keystone

Real gewinnt den Clasico gegen Barça und übernimmt vorerst die Tabellenführung

Real Madrid gewinnt den 182. Meisterschafts-Clasico und überholt in der Tabelle den FC Barcelona. Karim Benzema und Toni Kroos treffen zum 2:1-Heimsieg.

Nach 19 Ligapartien mit 16 Siegen und 3 Unentschieden kassierte Barcelona eine schmerzhafte, im Meisterrennen womöglich entscheidende Niederlage. Die Katalanen konnten nach der Pause durch Oscar Mingueza nur einen Teil ihres 0:2-Rückstands wettmachen.

Real Madrid konterte vorab in der ersten Halbzeit die Angriffe der resolut offensiv eingestellten Gäste geschickt. Ein rascher Gegenangriff führte nach 13 Minuten zum 1:0 durch Karim Benzema, der in seinem siebten Meisterschaftsspiel in Folge traf. Der Franzose verwertete eine Hereingabe in den Strafraum mit dem Absatz. Kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde führt ein zweifach abgefälschter Freistoss von Toni Kroos zum 2:0.

Der mit Real Madrid punktgleiche Leader Atlético spielt am Sonntag seinen Match der 30. Runde bei Betis Sevilla.

Der Liveticker zum Nachlesen:

(zap/sda)

