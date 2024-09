Fabian Schär (Kopfball) führt Newcastle zum Sieg. Bild: keystone

Schär leitet Wende für Newcastle ein+++ Arsenal schlägt Tottenham im Derby

Bundesliga

Augsburg – St. Pauli 3:1

Augsburg kommt in der 3. Runde der Bundesliga zum ersten Sieg. Das Team von Ruben Vargas schlägt Aufsteiger St. Pauli 3:1.

Nach der deftigen 0:4-Klatsche in Heidenheim zeigte Augsburg eine Reaktion und siegte verdient. Marius Wolf mit einem schönen Schlenzer und der für den auffälligen Vargas eingewechselte Phillip Tietz brachten das Heimteam in der zweiten Halbzeit 2:0 in Führung.

St. Pauli, das durch Carlo Boukhalfa eine Viertelstunde vor Schluss zum Anschlusstreffer kam, drückte in der Folge auf den Ausgleich. Nediljko Labrovic hielt den Sieg mit einer starken Parade gegen Elias Saad jedoch fest. In der Nachspielzeit setzte Yusuf Kabadayi den Schlusspunkt. So bleibt St. Pauli auch nach drei Runden gemeinsam mit Bochum und Kiel ohne Punkt am Tabellenende.

Augsburg - St. Pauli 3:1 (0:0)

Tore: 47. Wolf 1:0. 66. Tietz 2:0. 74. Boukhalfa 2:1. 96. Kabadayi 3:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 62.).

Mainz – Werder Bremen 1:2

Wie Augsburg zum ersten Sieg kam Werder Bremen. Die Norddeutschen setzten sich in Mainz 2:1 durch. Derrick Köhn sorgte zwei Minuten nach seiner Einwechslung (67.) für die Entscheidung, indem er einen Konter gekonnt abschloss. Zu diesem Zeitpunkt waren die Mainzer, bei denen Silvan Widmer zehn Minuten vor dem Ende in die Partie kam, mit einem Mann mehr auf dem Feld. Bremens Captain Marco Friedl hatte nach einer Stunde und einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Mainz 05 - Werder Bremen 1:2 (1:1)

Tore: 8. Ducksch (Penalty) 0:1. 27. Lee Jae-Sung 1:1. 69. Köhn 1:2.

Bemerkungen: 60. Rote Karte gegen Friedl (Werder Bremen, Notbremse). Mainz 05 mit Widmer (ab 79.).

Premier League

Tottenham – Arsenal 0:1

Arsenal bleibt weiterhin erster Verfolger von Manchester City in de rPremier League. Die Gunners setzten sich im North-London-Derby auswärts bei Tottenham Hotspur mit 0:1 durch. Das einzige Tor des Spiels erzielte Gabriel nach dem Seitenwechsel. Nach drei Siegen und einem Unentschieden in vier Spielen beträgt Arsenals Rückstand auf ManCity zwei Punkte.

Tottenham - Arsenal 0:1 (0:0)

Tor: 64. Gabriel 0:1.

Woverhampton – Newcastle 1:2

Newcastle United gewinnt in der 4. Runde der Premier League bei Wolverhampton 2:1. Fabian Schär leitet die Wende mit seinem ersten Saisontor in der 75. Minute ein.

Wie schon so oft fasste sich der Schweizer Innenverteidiger, der kürzlich seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat, ein Herz. Aus rund 25 Metern zog Schär ab. Sein Schuss wurde noch entscheidend abgefälscht und schlug unhaltbar für Goalie Sam Johnstone im Netz ein. Nur fünf Minuten später drehte der eingewechselte Harvey Barnes mit einem sehenswerten Schlenzer die Partie komplett.

Beim 0:1 durch Mario Lemina in der ersten Halbzeit hatte Schär, wie die komplette Defensivreihe von Newcastle, keine gute Figur abgegeben.

Wolverhampton - Newcastle United 1:2 (1:0)

Tore: 36. Lemina 1:0. 75. Schär 1:1. 80. Barnes 1:2.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär. (abu/sda)

Serie A

La Liga

Girona – Barcelona 1:4

Der FC Barcelona steht weiterhin mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. In der fünften Runde der spanischen Meisterschaft schlagen die Katalanen den FC Girona 4:1.

In der letzten Saison musste sich Barcelona dem Überraschungsteam in beiden Liga-Partien geschlagen geben. Nun drehte der Gegner der Berner Young Boys in der diesjährigen Champions-League-Kampagne den Spiess um. Matchwinner mit zwei Toren innert sieben Minuten in der ersten Halbzeit war der erst 17-jährige Lamine Yamal.

Girona - FC Barcelona 1:4 (0:2)

Tore: 30. Yamal 0:1. 37. Yamal 0:2. 47. Olmo 0:3. 64. Pedri 0:4. 80. Stuani 1:4.

Bemerkungen: 86. Rote Karte Torres (Barcelona).

