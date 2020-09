Sport

Fussball

ManUtd verliert zum Saisonstart – James Rodriguez trifft erstmals



Bild: keystone

ManUtd verliert zum Saisonstart – James Rodriguez trifft erstmals

Manchester United – Crystal Palace 1:3

Fehlstart der «Red Devils»: Manchester United steigt mit einer Heimniederlage gegen den Underdog Crystal Palace in die neue Saison ein. Andros Townsend brachte die Londoner früh in Führung (7.)., Wilfried Zaha erhöhte in der 74. Minute mittels Foulpenalty auf 2:0. Im ersten Anlauf war United-Goalie David de Gea gegen Jordan Ayew Sieger geblieben, doch der Penalty wurde wiederholt. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor durch die Ajax-Neuverpflichtung Donny van de Beek (80.) war es erneut Zaha, der fünf Minuten vor dem Ende für den Coup der Gäste sorgte.

Everton – West Bromwich Albion 5:2

Er traf schon in der Ligue 1, in der Primera Division und in der Bundesliga – nun hat James Rodriguez sein Tore-Konto in der Premier League eröffnet. Der Kolumbianer, Torschützenkönig der WM 2014, brachte Everton im Heimspiel gegen West Bromwich Albion kurz vor der Pause mit 2:1 in Führung. Rodriguez traf mit einem Distanzschuss.

Grosse Figur des Spiels war jedoch Dominic Calvert-Lewin. Dem 23-jährigen Engländer gelang ein Hattrick. Calvert-Lewin hatte schon vor einer Woche beim 1:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Tottenham getroffen.

Everton konnte die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann mehr spielen. Kieran Gibbs hatte sich kurz vor dem Pausenpfiff eine Tätlichkeit geleistet. Auch West Broms Trainer Slaven Bilic sah Rot: Der Kroate hatte sich auf dem Weg in die Kabine mit dem Schiedsrichter angelegt. (ram)

Das schönste Tor: Video: streamable

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

40 lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben Diplomatisch über den/die Ex lästern – so wird's gemacht Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter