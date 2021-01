Sport

Bild: KEYSTONE

Pelé ändert wegen Ronaldo seinen Torrekord – und kriegt sofort die Quittung

Cristiano Ronaldo hat am Sonntag eine weiteren Meilenstein erreicht. Mit seinen Pflichtspieltreffern Nummer 757 und 758 übertraf der 35-jährige Portugiese die Marke von Pelé, was dem Brasilianer offenbar gar nicht schmeckte.

Kurz vor Weihnachten war es so weit: Lionel Messi erzielte sein 644. Karrieretor für den FC Barcelona, womit er in der Sparte «Tore für einen einzigen Klub» die ewige Bestmarke der brasilianischen Fussball-Legende Pelé übertraf. Zwischen 1956 und 1974 hatte «O Rei» («Der König») für den FC Santos 643 Treffer geschossen.

Pelé nahm die Nachricht ohne Gram auf: Auf Instagram gratulierte der 80-Jährige seinem Nachfolger und schwärmte in den höchsten Tönen vom ihm: «Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fussball leider immer seltener. Ich bewundere dich sehr, Messi», schrieb der dreifache Weltmeister unter ein Foto, das den Barça-Superstar in der berühmten Pelé-Jubelpose zeigte.

Nur zwei Wochen später muss Pelé den nächsten aktiven Fussballer an sich vorbeiziehen lassen: Cristiano Ronaldo erzielte am vergangenen Sonntag beim 4:1-Sieg von Juventus Turin gegen Udinese Calcio einen Doppelpack und steht in seiner Karriere nun bei 758 Pflichtspieltreffern. Damit hat der 35-jährige Portugiese zwei Tore mehr auf dem Konto als der Brasilianer. Die offizielle Bestmarke von Josef Bican (759 Treffer) könnte bereits am Mittwoch im Schlagerspiel gegen die AC Milan fallen.

Die meisten Pflichtspiel-Tore: 1. Josef Bican - 759

2. Cristiano Ronaldo - 758

3. Pele - 757

4. Lionel Messi - 742

5. Romario - 734

6. Gerd Muller - 720

7. Ferenc Puskas - 706

8. Eusebio - 615

9. Ferenc Deak - 558

10. Arthur Friedenreich - 554



(Es gibt auch alternative Listen, z.B. diese hier.)

Aber zurück zu Pelé: Wer nun erwartet hatte, dass sich der ehemalige Top-Torjäger auch für Ronaldo freut, sah sich getäuscht. Ein Instagram-Post für CR7? Fehlanzeige. Stattdessen änderte der Brasilianer offenbar seine Bio auf der Social-Media-Plattform. «Leading Goal Scorer of All Time (1283)», stand da gemäss ESPN plötzlich geschrieben. So viele Tore will die «Schwarze Perle» gemäss eigenen Angaben nämlich erzielt haben. 526 davon fielen allerdings in in Freundschafts-, Tour- und Armeespielen, weshalb sie in der offiziellen Statistik nicht auftauchen.

Pelé has upgraded his Instagram bio.



Looks like Ronaldo and Messi still have a long way to go 👀⚽️ pic.twitter.com/ibZ4FEq30X — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021

Dass Pelé bei seinen Toren gerne auf die vierstellige Zahl hinweist, ist nicht neu. Dass er diese aber just in dem Moment in seine Instagram-Bio aufnahm, als er von Ronaldo überholt wurde, sorgte bei vielen Fans für Kopfschütteln und auf Twitter für ziemlich lustige Reaktionen.

Pele when he scores in training pic.twitter.com/W8J6K9a8sl — sama (@BuhariSama) December 27, 2020

Pele when he sees Abedi Pele and Graziano Pelle score pic.twitter.com/aBmldOEPDT — Wilf🇬🇭 (@Wilf_Mandela) January 4, 2021

Pele after scoring at his backyard against his grandkids pic.twitter.com/JmFzaFkZdD — Keane_mwaniki💙 (@City_champee) January 4, 2021

Pele when he score against his wife on ps1 pic.twitter.com/uB6qYo8uhR — Cfcjr (@achokjnr) January 4, 2021

Pele when he successfully throws a paper into a trash can from 3 yards out pic.twitter.com/Xy8fKt11IU — Hydra (@BrianJDennis) January 4, 2021

Pele when he achieves a relationship goal with his partner pic.twitter.com/9klndzVu20 — El Bresidente (@Speedy_GH) January 4, 2021

That's him after scoring in his dreams:



"Hell yeah, it was a hat-trick kkkkk" pic.twitter.com/eTgOQ7dDL5 — Ctrl+Alt+Delete (@doscorasdepan) January 4, 2021

