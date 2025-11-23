wechselnd bewölkt
Super League: Sion und Zürich trennen sich Unentschieden

Philippe Keny (FCZ), gauche, lutte pour le ballon avec Jan Kronig (SIO), centre, et Kreshnik Hajrizi (SIO), droite, lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et FC Zuerich le dima ...
Ein munteres Spiel zwischen Sion und Zürich endet Unentschieden.Bild: keystone

Kein Sieger im Tourbillon: Trotz 2-Tore-Rückstand sichert sich Zürich bei Sion einen Punkt

23.11.2025, 13:0023.11.2025, 16:35

Der FC Sion kommt in der 14. Runde der Super League trotz 2-Tore-Führung nicht über ein 2:2 gegen den FC Zürich hinaus. Für die Walliser ist es ein Déjà-vu.

In der Runde vor der Nationalmannschaftspause führte Sion gegen Lausanne-Sport nach elf Minuten mit 2:0. Am Ende stand ein 2:2 auf der Resultattafel. Nun brauchte das Team von Didier Tholot 40 Minuten, um nach Toren von Ilyas Chouaref und Rilind Nivokazi mit zwei Längen in Front zu liegen.

Joie de Ilyas Chouaref (SIO), droite, apres avoir marque le but du 1:0 lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et FC Zuerich le dimanche 23 novembre 2025 au stade de Tourbillon ...
lyas Chouaref jubelt nach dem 1:0.Bild: keystone

Das Endergebnis indes war das gleiche wie im Waadtland. Weil die Gäste aus Zürich aus dem Nichts zum Anschlusstreffer und so zurück in die Partie fanden.

Unmittelbar vor und nach dem Pausenpfiff jubelte das Team von Interimstrainer Denis Hediger. Erst verwertete Steven Zuber einen hart gepfiffenen Handspenalty, in dessen Vorfeld der Videoschiedsrichter eingegriffen hatte. Dann traf Philippe Kény zum bis dato glücklichen Ausgleich.

Der umstrittene Elfmeter.Video: SRF

In der Folge verdienten sich die Zürcher den Punkt mit einer Leistungssteigerung, wobei in der Schlussphase auf beiden Seiten Chancen für den Siegtreffer vorhanden waren.

Sion - Zürich 2:2 (2:1)
9500 Zuschauer. - SR Wolfensberger.
Tore: 12. Chouaref 1:0. 40. Nivokazi (Chipperfield) 2:0. 45. Zuber (Penalty) 2:1. 49. Kény (Zuber) 2:2.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar Costa; Chipperfield (66. Berdayes), Rrudhani (66. Lukembila), Chouaref (83. Bouchlarhem); Nivokazi (83. Boteli).
Zürich: Brecher; Kamberi, Vujevic (71. Sauter), Gómez, Ligue (60. Comenencia); Zuber, Palacio (7. Reichmuth), Tsawa (71. Krasniqi); Markelo (60. Emmanuel), Kény, Phaëton.
Verwarnungen: 26. Vujevic, 86. Hajrizi, 89. Kabacalman. (riz/sda)

Liveticker
Kann Basel den Rückstand auf Thun verkleinern? GC schon früh unter Druck

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
