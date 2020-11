Sport

Premier League: Tottenham parkt den Bus und kontert ManCity eiskalt aus



Tottenham parkt den Bus und kontert ManCity eiskalt aus – Newcastle taucht gegen Chelsea

Tottenham – ManCity 2:0

Tottenham Hotspur gewinnt das Premier-League-Spitzenspiel gegen Manchester City mit 2:0, weil «Spurs»-Trainer José Mourinho mal wieder den Bus parkt. Die «Citizens» haben das Spiel zwar über weite Strecken im Griff und kommen am Ende auf 67 Prozent Ballbesitz sowie 22 Abschlüsse, aber die Tore schiesst Tottenham: Heung-min Son bringt die Hausherren bereits in der 5. Minute nach einem schnellen Gegenstoss in Führung.

Kurz vor der Pause wird der vermeintliche ManCity-Ausgleich wegen eines Handspiels aberkannt und auch nach Wiederbeginn bleibt City am Drücker. Doch Tottenham kontert das Team von Pep Guardiola eiskalt aus. Der eingewechselte Giovanni Lo Celco trifft in der 65. Minute kurz nach seiner Einwechslung zum entscheidenden 2:0.

Tottenham Hotspur - Manchester City 2:0 (1:0)

Tore: 5. Son 1:0. 65. Lo Celso 2:0.

Newcastle – Chelsea 0:2

die obere Tabellenhälfte der Premier League. Die Nordengländer verloren 0:2 und haben nun von den letzten fünf Spielen nur eines gewonnen. Die Niederlage gegen Chelsea leitete der Argentinier Federico Fernandez mit einem Eigentor schon in der Startphase ein.

Fabian Schär stand erstmals nach drei Spielen nicht in der Startformation; er wurde nach der Pause für Abwehrchef Jamaal Lascelles eingewechselt. Chelsea festigte dank dem dritten Sieg in Folge den Platz in den Top 4.

Newcastle United - Chelsea 0:2 (0:1)

Tore: 10. Fernandez (Eigentor) 0:1. 65. Abraham 0:2.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär (ab 46.). (pre/sda)

Die Tabelle:

